A Zurich, les centres de dépistage Covid, c'est un peu la foire

Une autre officine, Corona Testcenter, a élu domicile au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre-ville. L'entreprise, qui dispose au total de huit centres en Suisse alémanique et au Liechtenstein, propose le dépistage PCR à 99 francs et une offre d'abonnement de 165 francs pour 15 tests antigéniques sur un mois. Ces centres appartiennent au médecin généraliste saint-gallois Michael Albertini, selon les informations disponibles sur le site internet.

Deintest.ch propose dans ses préfabriqués des tests salivaires PCR ou antigéniques pour respectivement 145 et 35 francs. Le test lui-même ne prend que cinq minutes et les résultats du dépistage PCR, nécessaire pour voyager à l'étranger, sont envoyés directement en l'espace de cinq heures sur le smartphone du client, promet l'officine sur son site web.

6 célébrités romandes qui ne font pas campagne pour la vaccination

80 personnalités suisses, dont (seulement?) huit romandes, sont les visages de la Semaine de la vaccination lancée par la Confédération. Nous? On a contacté les célébrités qui n'y participent pas et cherché à connaître leurs raisons.

«Votre pays a besoin de vous.» Cet argument aurait pu être utilisé par la Confédération pour inviter des personnalités romandes à devenir «ambassadrices» de la Semaine de la vaccination qui a lieu du 8 au 14 novembre. Alors que les billets du concerts «promo» de Stress & Co semblent avoir été hackés par des anti-mesures Covid, seuls huit people francophones sont dans la liste des 80 portes-parole, à l’instar de Daniel Rossellat. Les autres ont-ils refusé ou n’ont-ils simplement pas été contactés? On a joint six absents pour en savoir un peu plus.