Un ancien soutien du FC Sion se retrouve avec une facture salée à payer à Christian Constantin. Image: KEYSTONE

Ce Valaisan n'aurait pas dû s'attaquer à Christian Constantin

Un ancien sponsor du FC Sion a ouvert une action en justice contre «CC» pour lui réclamer de l'argent. Mais comme le révèle Le Nouvelliste, il a subi un douloureux retour de flamme.

Une procédure judiciaire ouverte contre Christan Constantin coûte cher à cet entrepreneur valaisan. Selon Le Nouvelliste, l'homme, actif dans le secteur du bâtiment, était un sponsor du FC Sion entre 2008 et 2016.

Dans le cadre du partenariat, l'ex-soutien s'engageait à des versements saisonniers allant de 130 000 à 300 000 francs à la société sportive de «CC». En échange, il se voyait attribué des mandats dans son domaine par le bureau d'architecture Christian Constantin SA, des chantiers se chiffrant de 2,5 millions pour les deux premières saisons à 5,9 millions pour les quatre dernières.

Les accords entourant cette collaboration étaient renégociés au fil des saisons, et des pénalités sur les versements étaient convenues si les mandats venaient à manquer. Mais, selon le journal valaisan, un litige est survenu à l'été 2016.

Une action civile en justice

Au moment de renouveler le partenariat, les différentes parties ne se sont ainsi pas entendues sur le montant des chantiers qui devaient encore être adjugés, relate Le Nouvelliste. Estimant que Christian Constantin lui était redevable de quelque 340 000 francs, l'entrepreneur a fini par entreprendre une action civile en justice contre Christian Constantin pour réclamer son supposé dû.

Mal lui en a pris puisque «CC», comme le lui permet ce type de procédure, a décidé de contre-attaquer, demandant à son tour pas moins de 731 325 francs et 10 centimes à l'ancien sponsor.

Un million à payer

Selon Le Nouvelliste, la justice a fini par confirmer la version des faits et l'ardoise articulée par le boss du FC Sion. Pour couronner le tout, ce dernier a ajouté à celle-ci le prix de divers avantages octroyés à son ancien partenaire au cours de leur collaboration.

Au total, après l'ajout des intérêts et autres indemnités, l'ex-sponsor se retrouve avec une facturée salée de plus d'un million à payer. Mais Le Nouvelliste évoque une potentielle «solution à l'amiable», dont on ne saura pas plus. (jzs)