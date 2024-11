Les CFF dévoilent des liaisons surprises pour leur nouvel horaire

Des modifications supplémentaires liées au prochain changement d'horaire ont été révélés par les CFF. La présence de nouveaux trains de nuit, mais aussi de nouvelles lignes et de trajets spéciaux pour les manifestations.

Mercredi, les CFF ont annoncé de nouveaux trains de nuit et davantage de liaisons vers les pays limitrophes. L'ex-régie fédérale a présenté le reste des changements apportés par le nouvel horaire. Celui-ci a un double objectif: améliorer la ponctualité et permettre la réalisation des nombreux travaux de construction en lien avec l’entretien et l’extension du réseau ferroviaire, écrivent les CFF dans un communiqué.

On sait depuis le 15 novembre que la Suisse romande s’apprête à connaître son plus grand changement d’horaire depuis Rail 2000. Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le dimanche 15 décembre, offrira 15% de trains en plus en Suisse romande.

De nouveaux trains de nuit seront introduits en trafic grandes lignes et régional, ainsi que davantage de trains à destination des pays étrangers limitrophes. Le trafic pendulaire fera l’objet d’améliorations ponctuelles.

Ligne directe entre Genève et Locarno

Dans le cadre d’un projet pilote, des trains de nuit circuleront:

entre Bienne et Genève-Aéroport durant plusieurs week-ends et jours fériés,

entre Fribourg ou Sion et Genève-Aéroport durant plusieurs week-ends et jours fériés,

sur la ligne Berne‒Olten–Zurich lors de huit week-ends.

Des améliorations seront aussi apportées aux réseaux régionaux de nuit les week-ends. Aussi:

Un train direct sera mis en place tous les samedis de Genève-Aéroport à Locarno via Berne

Un train supplémentaire circulera dans chaque sens entre Zurich et Munich. Les voyageuses et voyageurs pourront ainsi se rendre à Munich deux heures plus tôt le matin et rentrer à Zurich deux heures plus tard le soir.

Trains spéciaux pour les manifestations

Les CFF s'adapteront en outre au nombre record de manifestations dans toutes les régions de Suisse, avec notamment:

le Concours Eurovision de la chanson à Bâle,

l’UEFA Women’s EURO 2025,

la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne.

Les CFF mettront en place près de 1600 trains spéciaux pour acheminer le public dans le respect du climat jusqu’aux sites de ces événements et d’autres, tels que des concerts dans des stades, des open airs et des fêtes populaires.

Deux trains par heure entre Berne et Morat

L’introduction des nouveaux horaires CFF en Suisse romande a des répercussions sur les lignes BLS Berne–Morat/Neuchâtel. Dès le 15 décembre, les usagers bénéficieront d'une cadence semi-horaire sans changement entre Berne et Morat.

Avec le changement d’horaires, la ligne Chiètres–Morat sera entièrement transférée à BLS. Les trains CFF de la S9 en provenance de Lausanne feront dorénavant demi-tour dès Morat, indique dans un communiqué distinct la compagnie BLS.

Il faudra changer plus souvent de train

Les nombreux chantiers entraîneront parfois des temps de trajets plus longs ou obligeront les voyageurs à changer plus souvent de train, avertissent les CFF. Ces derniers recommandent dès lors à leur clientèle de consulter l’horaire en ligne ou dans l’application avant chaque voyage.

Exploitant l’un des réseaux ferroviaires les plus fréquentés du monde, les CFF sont confrontés à un volume de travaux d’entretien nécessaires qui continuera d’augmenter dans les années à venir. Comme il est utilisé de manière intense, le réseau doit être entretenu en conséquence afin que les trains continuent d’arriver à destination à l’heure et en toute sécurité, souligne l'ex-régie fédérale.

Disparition d'un type de train BLS

Autre effet du nouvel horaire, la disparition d’un ancien type de véhicule sur le réseau de lignes de BLS. Les 35 trains de type RBDe, acquis à partir de 1981, ont été progressivement mis hors-service depuis 2022 jusqu’au prochain changement d’horaires et remplacés par les trains de type MIKA.

Ainsi, à partir du 15 décembre, BLS n’exploitera plus que les quatre types de trains MIKA, MUTZ, NINA et Lötschberger. Grâce à l’uniformisation de la flotte de véhicules, l’exploitation ferroviaire est plus efficace et moins sujette aux perturbations, souligne la BLS.

Développement de Bern-Wankdorf

Deux trains grandes lignes quotidiens desserviront aussi Bern-Wankdorf les jours ouvrables, un quartier en plein développement à moins de 3 minutes de la gare principale où se trouvent notamment les directions générales des CFF et de La Poste, ainsi que la rédaction centrale de Keystone-ATS.

Les temps de trajet seront raccourcis ainsi pour les pendulaires et les gares principales désengorgées. Ce concept a déjà fait ses preuves dans la région de Zurich avec les arrêts Altstetten et Oerlikon.

