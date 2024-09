Les CFF ont une bonne nouvelle pour les Suisses romands

Les CFF ont publié leur rapport pour le premier semestre 2024. Chiffre d'affaires, ponctualité, fret de marchandises, ce que vous devez savoir.

Plus de «Suisse»

Les CFF ont annoncé lundi avoir réalisé un bénéfice de 50,8 millions de francs au premier semestre 2024, moitié moins environ que celui de la période correspondante douze mois plus tôt. La situation financière de l'entreprise «reste tendue».

Pour atteindre la stabilité financière, les CFF ont besoin de dégager un bénéfice annuel d'environ 500 millions de francs. Dans un communiqué, ils jugent leur endettement net, qui s'élève à 11,6 milliards de francs, «toujours trop élevé». Pour le réduire, les CFF veulent devenir plus efficaces et plus productifs.

Le trafic marchandises a vu ses recettes dégringoler. Ce secteur a enregistré une perte totale de 42,6 millions de francs lors des six premiers mois 2024, contre une perte de 18 millions de francs une année auparavant. Le trafic international a été plombé par la conjoncture en Allemagne et en Italie et les restrictions dans le tunnel du Gothard.

Par ailleurs, les CFF ont dû faire face à une hausse des dépenses dans l'infrastructure et le trafic régional. «Malgré une évolution positive du marché», le résultat du trafic régional a ainsi baissé de 18,3 millions de francs d'une année à l'autre et débouché sur une perte de 5,9 millions de francs. Ceci s'explique, selon les CFF, par l'augmentation des coûts, notamment des prestations d'entretien programmées pour le matériel roulant.

En revanche, le résultat semestriel du trafic grandes lignes a augmenté de 13,7 millions de francs, à 32,3 millions de francs, écrivent les CFF. Une progression qui s'explique principalement par «l'évolution positive de la demande, en particulier pour le trafic de week-end».

Fréquentation record des CFF

Au premier semestre 2024, l'entreprise a en effet transporté «plus de voyageurs que jamais». Chaque jour, 1,34 million de personnes ont emprunté les trains des CFF, soit une augmentation de 0,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette fréquentation record n'a pas eu d'impact sur la ponctualité, qui a été au rendez-vous.

Avec un taux de 93,8%, les trains de voyageurs ont été plus ponctuels que jamais au cours du premier semestre, précise la société ferroviaire. «98,9% des correspondances ont été assurées.» La ponctualité a connu une amélioration significative en Suisse romande et au Tessin.

En revanche, la ponctualité des envois chez CFF Cargo a diminué de plus de 5% par rapport aux six premiers mois de 2023, pour atteindre 87,1%. Cette baisse est due notamment «à la situation difficile du Saint-Gothard, à la fiabilité décroissante des locomotives de fret ainsi qu'à la pénurie de personnel». (ats/hun)