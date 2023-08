CFF: voici la stratégie du Conseil fédéral pour le rail en 2050

Le ministre suisse des Transports, Albert Rösti a présenté la stratégie du gouvernement pour le rail. Image: keystone/watson

Le gouvernement a présenté les nouveautés concernant le rail pour les 25 prochaines années. Voici la situation et ses objectifs en cinq points (et ça concerne les grands axes romands).

Ce 16 août 2023, le Conseil fédéral a validé la stratégie à long terme «Perspective Rail 2050» et le message concernant l'état d'avancement des projets d'infrastructure ferroviaire. Ces projets incluent des adaptations et extensions de projets déjà approuvés. Pour renforcer le rail, le Conseil fédéral propose au Parlement de prélever 2,6 milliards de francs additionnels du fonds d'infrastructure ferroviaire pour des extensions importantes et des surcoûts. Et cela concerne les Romands, notamment la ligne Genève-Lausanne.

Qu'est-ce que c'est que la «Perspective Rail 2050»?

Le Conseil fédéral indique avoir adopté la stratégie «Perspective Rail 2050» pour l'aménagement à long terme du réseau ferroviaire, axée sur les agglomérations pour favoriser le transfert modal.

Cette stratégie remplace la précédente qui datait de 2012. Elle actualise le développement ferroviaire à long terme en considérant les perspectives de transport 2050, le plan sectoriel des transports et les objectifs climatiques. Le Conseil fédéral vise l'électrification du trafic individuel et le transfert route-rail dans sa politique climatique. Cette «Perspective Rail 2050» définit donc les nouveaux grands principes d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire.

Ainsi, l'accent est mis sur:

L'amélioration des liaisons courtes et moyennes avec des offres de RER supplémentaires.

Des améliorations de gares.

Pour les longues distances, le rail sera développé pour concurrencer le transport routier et aérien.

Des installations de transbordement et de logistique urbaine amélioreront l'accès au rail pour le fret.

En clair: «Le Conseil fédéral veut développer le rail là où il n’est pas encore compétitif par rapport au transport routier ou aérien» Le Conseil fédéral

Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour les grands axes suisses?

Le gouvernement fédéral a décidé d’apporter quelques modifications aux programmes d’aménagement en cours. Plusieurs régions sont concernées:

Arc lémanique «Sur le tronçon Lausanne–Genève, le Conseil fédéral prévoit la construction d’un tunnel d’une longueur d’environ neuf kilomètres entre Morges et Perroy. Cette mesure permettra de créer un itinéraire d’évitement sur une première section de ligne en cas de perturbations entre Lausanne et Genève. Le tunnel devrait être nettement plus facile à réaliser que la troisième voie prévue jusqu’à présent, qui aurait traversé une zone densément peuplée et aurait probablement suscité de nombreuses oppositions.»

«Pour le Conseil fédéral, il est important de respecter la volonté et les demandes de la Suisse romande» Albert Rösti

Interrogé sur ce sujet, le chef de l'Office fédéral des transports Peter Füglistaler a toutefois précisé que ce tunnel ne serait certainement pas construit «avant l'horizon 2035-40».

Axe nord-sud «Le tunnel de base du Loetschberg sera aménagé à deux voies sur toute sa longueur et non pas sur une partie seulement. Des capacités supplémentaires seront ainsi créées et la stabilité de l’exploitation sera améliorée. Cette mesure permettra en outre d’éviter une fermeture totale du tunnel de base pendant huit mois, avec un trafic de contournement et des répercussions négatives pour la population, le tourisme et l’économie.»

A propos des gares «Le Conseil fédéral a décidé d’augmenter les crédits pour le tunnel de Brütten et l’agrandissement de la gare de Zurich-Stadelhofen. En outre, il met à disposition les moyens nécessaires pour un aménagement complet des gares de Genève et d’Olten. Conformément à une motion de la commission des transports du Conseil des Etats (23.3010), le Conseil fédéral veut en outre commencer la planification du projet de tunnel multifonctionnel au Grimsel.»

Comment le gouvernement compte financer ses projets?

«Compte tenu, d’une part, des coûts supplémentaires et, d’autre part, des économies réalisées dans d’autres projets déjà décidés, le Conseil fédéral propose au Parlement de prélever 2,6 milliards de francs supplémentaires sur le fonds d’infrastructure ferroviaire par rapport aux crédits alloués jusqu’ici», indique le gouvernement dans son message, qui précise:

«Avec les projets déjà décidés dans les programmes d’aménagement en cours, la Confédération investit ainsi plus de 27 milliards de francs dans l’aménagement du réseau ferroviaire jusqu’en 2035.»

Le Conseil fédéral prévoit des aménagements supplémentaires pour la prochaine étape d'aménagement, soit en 2026, en plus des grands projets déjà définis par le Parlement (notamment les nœuds de Bâle et de Lucerne, lignes Zurich–Aarau, Berne–Lausanne et Winterthour–Saint-Gall). «Le but est que les chemins de fer puissent introduire comme prévu les densifications de la cadence en transport grandes lignes et en transport régional», selon les Sept Sages.

Les projets les plus importants qui ont déjà démarré

Le Parlement a alloué près de 25 milliards de francs pour plus de 300 projets d'aménagement ferroviaire répartis sur trois programmes: ZEB (pour« Développement de l’infrastructure ferroviaire») et les étapes d’aménagement 2025 et 2035.

Un tiers de ces projets est achevé et fonctionne, le reste est en construction ou en phase d'étude. De plus, 2,6 milliards de francs sont désormais dédiés à l'optimisation de projets déjà approuvés. Ces aménagements améliorent l'offre avec une cadence renforcée, des trains plus longs ou a deux étages et des correspondances simplifiées. Les CFF et les chemins de fer privés sont responsables de la mise en œuvre de ces projets. Si l'on se concentre sur la Romandie:

L’aménagement de la ligne du Simplon (Vevey–Loèche) pour des trains à deux niveaux est en service.

L’aménagement du nœud de Genève avec gare souterraine est en cours.

L’aménagement du nœud de Lausanne y compris la gare de Lausanne et le saut-de-mouton à Renens est terminé ou en cours.

L’aménagement du tronçon Genève–Lausanne est en projet.

L’aménagement de la gare de Fribourg avec un deuxième passage inférieur pour piétons est en cours.

La liaison directe Neuchâtel–La-Chaux-de-Fonds est à l'état de projet.

Retards pour différents projets

Les travaux de construction battent leur plein à travers le pays, mais pas sans couacs. L’achèvement de plusieurs projets sera retardé de plusieurs années, suscitant la grogne localement. Il s’agit, par exemple: «des nœuds ferroviaires de Berne, Zurich-Stadelhofen, Lausanne et Genève ou encore de la construction du tunnel de base du Zimmerberg II, en raison d’oppositions, de modifications de projet, de créneaux serrés pour les travaux de construction et du fait que l’on ne peut pas imposer aux voyageurs des restrictions d’exploitation trop importantes dans le cadre des chantiers», indique le gouvernement fédéral. La mise en œuvre complète du projet d'offre prévu pour 2035 pourrait être retardée de plusieurs années.