Les nouvelles sont bonnes pour les pendulaires romands ce vendredi

Porsche, piscine et Harley: 3 cadres des CFF condamnés pour escroquerie

Pourquoi la Suisse a-t-elle les trains les plus lents d'Europe?

Elle est intervenue un 9 novembre, deux ans exactement après l'épisode du «trou» de Tolochenaz (VD), lorsque le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne avait été coupé puis perturbé durant plusieurs jours. (ats)

Les CFF encourageaient en effet les voyageurs à renoncer à leurs déplacements prévus ce jeudi sur les axes concernés. La panne à Renens avait aussi eu d'importantes incidences sur le trafic autoroutier. De nombreux embouteillages s'étaient formés jeudi matin, notamment à l'approche de Lausanne depuis Yverdon, ou entre Lausanne et Genève.

Après des tests effectués pendant la nuit de jeudi à vendredi, le trafic a pu reprendre selon l'horaire normal dès les premiers trains du matin. Des retards et changements de compositions des trains sont encore possibles, précise l'ex-régie fédérale, mais c'est sans commune mesure avec les perturbations de la veille.

La panne a été provoquée par des travaux de forage ayant endommagé huit grands câbles en gare de Renens. Plus de 500 connexions reliant 65 aiguillages et signaux aux installations de commande ont été endommagées, précisent les Chemins de fer fédéraux (CFF) dans un communiqué.

Après une journée compliquée pour les pendulaires et les voyageurs dans les trains romands, le trafic ferroviaire retrouve des couleurs. La panne survenue à la hauteur de Renens a été résolue.

