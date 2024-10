Les CFF avaient une solution contre les retards: Berne l'interdit

Les CFF les avaient fait disparaître des Eurocity de leur horaire en ligne pour inciter les passagers à utiliser d'autres lignes et ainsi limiter les retards. Sur ordre de la Confédération, cette pratique doit cesser immédiatement.

Stefan Ehrbar / ch media

Si vous prenez un train de la gare centrale de Zurich à l’aéroport à 17h30, l’horaire en ligne vous propose deux options rapides: un InterRegio à 17h35 ou un InterCity à 17h39. Mais dès le changement d’horaire du 15 décembre, la situation évolue. L'option la plus rapide sera l'EuroCity pour Munich, partant à 17h33.

Le problème? Ce train, à un seul étage, a des portes étroites et des escaliers hauts à l’entrée, provoquant inévitablement des embouteillages et des bousculades, un scénario que les CFF cherchaient à éviter. Ainsi, les EuroCity sont souvent en retard.

Pour éviter d'aggraver la situation, les CFF avaient pris des mesures. Depuis 2022, les Eurocity reliant Zurich à Munich avaient donc disparu de l'horaire en ligne pour certains trajets, notamment entre la gare centrale de Zurich à l'aéroport. Aux yeux des CFF, ces trains ne sont pas adaptés à des trajets courts, surtout avec des bagages. Les temps d’embarquement et de débarquement provoquent des pertes de temps importantes.

Une autre remise à l'ordre

C'est désormais fini. L'Office fédéral des transports (OFT) a interdit aux CFF cette pratique. Dès le changement d’horaire, les EuroCity devront réapparaître dans l'horaire en ligne, comme l’a confirmé Michael Müller, porte-parole de l’OFT. La raison est juridique. L’ordonnance sur les horaires impose aux entreprises de transport d’afficher tous les départs pour chaque arrêt desservi. Les informations fournies doivent correspondre au droit de transport accordé par la Confédération.

L’OFT reconnaît les préoccupations concernant l’augmentation du nombre de voyageurs empruntant les EuroCity pour des trajets courts, ce qui pourrait causer des retards supplémentaires. Toutefois, cette crainte ne dispense pas les CFF de leurs obligations. Ils peuvent cependant proposer des trains supplémentaires ou orienter les voyageurs vers des alternatives. Un message dans l'horaire en ligne pourrait par exemple avertir que le train est surchargé ou conseiller d'autres liaisons. Reste à savoir si les voyageurs en tiendront compte.

Extension de l’offre

Dès le changement d’horaire, les CFF réintégreront l’arrêt de l’aéroport de Zurich et des messages dans l'horaire en ligne indiqueront les trains les moins fréquentés. De plus, des trains InterCity supplémentaires circuleront entre la Suisse orientale et Zurich, offrant plus d’options aux voyageurs.

Le nombre de passagers des EuroCity Zurich-Munich continue d’augmenter, indique la porte-parole des CFF, Fabienne Wittwer. Après une amélioration notable de la ponctualité début 2024, un glissement de terrain entre Saint-Gall et Rorschach en mai avait provoqué des détours et des retards. Depuis octobre, la situation s’est stabilisée. Les CFF, avec leurs partenaires allemands et autrichiens, œuvrent à améliorer la situation.

Dès le changement d’horaire, deux nouvelles paires de trains EuroCity seront ajoutées entre Zurich et Munich. Un départ supplémentaire aura lieu à 5h35 de Zurich pour arriver à Munich à 9h01 (tous les jours sauf dimanche), tandis que le dernier retour de Munich partira désormais à 20h54 (tous les jours sauf samedi).

Pendant la journée, un EuroCity circule toutes les deux heures dans chaque direction, mais les CFF visent une cadence horaire. Cependant, cela nécessiterait encore des améliorations de l’infrastructure côté allemand, où le projet n’est pas encore prioritaire.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)