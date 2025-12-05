Image d'archives Keystone

Trafic CFF perturbé entre Lausanne et Genève

Suite à un accident de personne entre Creux-de-Genthod et Versoix, le trafic ferroviaire est restreint sur la ligne Lausanne-Genève.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève - Lausanne est perturbé ce vendredi après-midi. Un accident de personne survenue entre Creux-de-Genthod et Versoix en est la cause, indiquent les CFF sur leur site internet.

La restriction dure jusqu'à 19:30 et des retards et des suppressions sont à prévoir.

Un «shuttle» pour l'aéroport

«Les trains sont à l'arrêt» entre Creux-de-Genthod et Mies, déplorent les CFF. Seuls les trains LémanExpress circulent pour le moment jusqu'à Creux-de-Genthod depuis Genève ainsi que jusqu'à Mies depuis Coppet. Les RE33 circulent quant à eux jusqu'à Coppet depuis Lausanne et sont limités à Genève depuis Annemasse.

Les trains IC1 et IR90 sont finalement supprimés entre Genève-Aéroport et Renens (VD). Même chose pour les trains IR15 et IR95 entre Genève-Aéroport et Lausanne.

Les CFF ajoutent qu'un service de trains «shuttle» est en service entre Genève et Genève-Aéroport. (jzs)