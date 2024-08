Pourquoi les CFF ont vécu une panne géante ce mardi

Les systèmes informatiques des CFF fonctionnent à nouveau, ce mardi, après une panne. Voici les conséquences.

Les CFF ont été confrontés, mardi matin, à une panne informatique majeure. La perturbation a duré de 9h50 à 10h30, mais il a fallu attendre peu après midi pour que le système d'information à la clientèle soit rétabli.

Quelle était la cause et les effets de la panne informatique?

La situation était liée à des travaux sur un logiciel destiné au système de télécommunications. Il a paralysé l'ensemble de l'information à la clientèle, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole des CFF Reto Schärli. La réparation des panneaux numériques dans les gares est ce qui a pris le plus de temps.

La panne concernant notamment la vente de billets. Image: KEYSTONE

L'horaire en ligne n'était pas non plus disponible, tout comme la plateforme d'information à la clientèle présentant la situation du service et des perturbations. La recherche de correspondances était impossible sur le site internet des CFF. La vente de billets a également été affectée. Ces systèmes sont à nouveau entièrement disponibles sans restrictions, ont assuré les CFF vers 15h30.

Trafic ferroviaire partiellement touché

Contrairement aux premières indications des CFF, la panne a eu quelques conséquences sur le trafic ferroviaire. Au Tessin, la compagnie a dû redémarrer le trafic régional après un arrêt. Les trains entre Berne et Olten (SO) ont eux été déviés de la nouvelle ligne vers la ligne principale.

Cela a entraîné des retards allant jusqu'à 60 minutes. En Suisse romande, la panne a provoqué quelques retards isolés dans la circulation des trains. L'exploitation ferroviaire s'est depuis largement normalisée, avec quelques retards résiduels toujours possibles, notent les CFF. La situation devrait s'être entièrement normalisée d'ici l'heure de pointe des pendulaires, assure Schärli.

Est-ce que les usagers étaient en danger?

Les systèmes de sécurité n'ont pas été concernés par la perturbation et la sécurité a été garantie à tout instant, assurent les CFF, qui soulignent que leurs spécialistes ont travaillé d'arrache-pied pour remédier à la panne. La compagnie va analyser l'événement et prendra des mesures pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

La compagnie ferroviaire bernoise BLS n'a pas constaté de répercussions majeures de la perturbation du réseau sur ses lignes. L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a dit à Keystone-ATS ne pas avoir connaissance d'une éventuelle cyberattaque contre les CFF. (jah/ats)