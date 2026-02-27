beau temps17°
Les élus vaudois demandent une action ferme contre les ultras

Servette&#039;s supporter light smoke flare during the UEFA Europa League group G soccer match between Switzerland&#039;s Servette FC and Italy&#039;s AS Roma, at the Stade de Geneve stadium, in Genev ...
Un supporter du FC Servette allume un fumigène dans le stade de Genève, en 2023.Image: KEYSTONE

«Fouilles systématiques»: les élus vaudois s'expriment sur les ultras

Après les débordements en marge du match de football Lausanne-Sport – Servette, les partis politiques vaudois s'expriment d'une même voix et demandent «une réaction ferme».
27.02.2026, 17:0827.02.2026, 17:12

Le 15 février, un engin pyrotechnique lancé depuis le train des fans servettiens avait mis le feu à des câbles électriques en gare de Lausanne, paralysant le trafic ferroviaire durant plus de deux jours. Ces débordements ont eu lieu en marge du match de football Lausanne-Sport – Servette. A cet incident se sont ajoutées, comme régulièrement pour de telles rencontres, des perturbations avant et après le match en ville de Lausanne, sur le trajet entre la gare et le stade de la Tuilière.

Souvenez-vous:

Un «acte de vandalisme» paralyse le trafic ferroviaire en Romandie

A la suite de ces nouveaux débordements, qui ont déjà suscité de nombreuses critiques, six partis vaudois ont envoyé vendredi un communiqué de presse commun pour condamner ces événements et demander des mesures.

Déplacements en car

Les six formations politiques, représentant tous les groupes du Conseil communal de Lausanne et du Grand Conseil, exigent notamment que «lors des matchs à risque, les autorités cantonales et communales imposent aux clubs visiteurs de se déplacer en car jusqu'au lieu du match.»

Si, malgré tout, un train spécial devait être affrété, les partis demandent que «des fouilles systématiques» soient effectuées «à la montée dans le convoi spécial ainsi qu'à l'arrivée.» Les engins pyrotechniques doivent être «strictement prohibés» à l'intérieur des trains spéciaux, dans les cars affrétés, lors des déplacements à pied ainsi que dans les stades. Là encore, les partis réclament des fouilles systématiques à l'entrée du stade par le personnel de sécurité des clubs hôtes, «et en dernier recours par les forces de l'ordre.»

Parmi leurs autres recommandations, les partis souhaitent que le dialogue soit «en permanence» maintenu entre les clubs, la Swiss Football League, les clubs de supporters et les autorités. Selon eux, de la prévention doit être mise en place pour que les dangers liés notamment aux engins pyrotechniques «soient appréhendés à leur juste valeur» par les fans.

Finalement, les six partis réclament «une application rigoureuse» du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, notamment pour ce qui relève des interdictions de stade et de périmètre. Afin de faire appliquer ces mesures, divers textes seront prochainement déposés au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal de Lausanne.

«Un message clair doit être envoyé: la violence et les dégradations n'ont pas leur place dans le sport. Ensemble, les autorités politiques entendent agir avec détermination pour que ces dérives cessent», affirme le communiqué interpartis.

Sanctionner «plus fermement»

Vendredi également, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne assurent que «toutes les mesures seront prises afin d'assurer la sécurité de la population et de limiter les perturbations» pour le prochain match du Lausanne-Sport, dimanche à la Tuilière contre le FC Bâle. L'utilisation de caméras de surveillance à l'intérieur du stade sera notamment «renforcée».

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Le Canton dit aussi avoir adressé cette semaine des courriers à la Swiss Football League (SFL) ainsi qu'à l’Association suisse de football (ASF). Il appelle la SFL à «assumer pleinement ses responsabilités» en sanctionnant «plus fermement» les infractions commises à l'intérieur des stades, par exemple en cas d'usage d’engins pyrotechniques, à l'instar des pratiques en vigueur lors des matches UEFA. Le Canton invite également l'ASF à «renforcer son rôle dans la prévention de la violence dans le sport».

Un contact a aussi été pris avec les autorités de Bâle-Ville afin que sa police maintienne «un lien étroit avec le FC Bâle et ses groupes de supporters ultras en vue de leur déplacement à Lausanne», poursuit le communiqué. (ag/ats)

Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
Punch le petit macaque trouve enfin sa place parmi les singes
Video: watson
