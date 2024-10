Pourquoi les fausses opérations chirurgicales peuvent faire des miracles

Les interventions «placebo» se révèlent parfois tout aussi efficaces que les autres. Et elles relativisent aussi l'efficacité de certaines interventions réelles.

Jörg Zittlau / ch media

«Les opérations placebo ne sont pas qu'un simple tour de passe-passe. Elles peuvent être très efficaces» Jeremy Howick de l'Université de Leicester.

L'épidémiologiste anglais mène depuis longtemps des recherches sur l'effet placebo. Grâce à ce phénomène, les patients se sentent mieux alors qu'ils n'ont reçu que l'illusion d'un traitement. Cet effet a déjà fait ses preuves dans le domaine pharmaceutique, lorsque les malades reçoivent des pilules de sucre qui ressemblent à un médicament. Mais les placebos existent aussi en chirurgie.

L'exemple le plus connu est une expérience menée par un groupe de chercheurs du chirurgien américain Bruce Moseley sur 180 patients souffrant d'arthrose du genou. Un tiers d'entre eux a subi une arthroscopie avec un rinçage de l'articulation, un autre tiers a également bénéficié d'un lissage des ménisques et du cartilage, et pour le tiers restant, on a simplement fait semblant d'arthroscoper, de rincer et de lisser. Après deux ans, les douleurs et les fonctions articulaires ont été comparées entre les trois groupes. On a constaté qu'il n'y avait pas de supériorité de la vraie opération par rapport à la fausse.

D'autres études ont entre-temps confirmé les résultats de Moseley. On peut donc douter que les nombreuses arthroscopies du genou - plus de 30 000 par an rien qu'en Suisse - soient vraiment toutes nécessaires. Pour Norbert Schmacke, de l'Université de Brême, ces chiffres sont plutôt l'expression d'un esprit commercial dans le quotidien des médecins:

«En cas de douleurs arthrosiques, il y a souvent un amas de petits éclats et de morceaux de cartilage qu'il convient d'éliminer. Mais cela ne signifie pas automatiquement que tout se remettra en place en douceur si l'on rince l'articulation.»

Cette façon de penser est plus adaptée à un garage qu'à la médecine. L'homme et ses articulations sont souvent aidés par des traitements «doux» comme le sport, la perte de poids et la physiothérapie - et justement aussi par les effets placebo d'une fausse opération.

Et cela vaut aussi pour d'autres opérations. Karin Meissner, de l'Université des sciences appliquées de Cobourg a constaté que les fausses opérations sont également efficaces dans d'autres domaines. Comme dans la perte de poids.

Avec son équipe, elle a étudié si l'introduction d'un ballon dans l'estomac entraînait réellement une diminution de l'appétit et un effet amaigrissant plus importants que si l'on simulait cette intervention en introduisant uniquement le tube:

«Le groupe placebo a perdu du poids aussi bien que les sujets chez qui un ballon avait réellement été placé dans l'estomac» Karin Meissner

On peut donc se sentir rassasié et ainsi limiter l'apport calorique, même si l'on n'a pas de ballon dans l'estomac.

Pas de différence non plus en cas de douleurs et de fractures vertébrales

Les effets des fausses interventions sont particulièrement importants pour les douleurs chroniques, comme les migraines et les maux de dos persistants. Près de 90% des améliorations observées dans les groupes traités l'ont également été dans les groupes placebo.

Même certaines fractures osseuses guérissent grâce aux opérations placebo. Ainsi, la vertébroplastie, utilisée notamment pour les fractures vertébrales ostéoporotiques, fait partie des interventions les plus fréquentes des orthopédistes et des chirurgiens. La procédure consiste d'abord en une anesthésie locale, puis en l'injection de ciment osseux dans la colonne vertébrale. Cela semble logique et compréhensible, car dans la construction, on répare aussi les fissures avec du ciment.

Des chercheurs néerlandais ont toutefois pu montrer que cela n'est pas du tout nécessaire en cas de fracture vertébrale. Il suffit de mélanger le ciment osseux avec son odeur typique, puis d'anesthésier localement le patient et de le piquer avec une aiguille sans remplissage de ciment. Dans l'ensemble, les faux cimentés n'ont pas ressenti plus de douleurs que les patients auxquels le ciment a été réellement administré, que ce soit un jour, six ou douze mois après leur «intervention».

De même, dans une étude, la pose fictive d'un implant cérébral a fonctionné aussi bien que les implants réellement posés pour réduire la fréquence et l'intensité des crises de migraine. Des patients atteints de la maladie de Parkinson ont connu une nette amélioration de leurs symptômes en leur faisant croire qu'on leur avait implanté des cellules nerveuses.

L'effet placebo devrait être mieux pris en compte

De tels succès soulèvent la question de savoir pourquoi on n'utilise pas les pseudo-interventions comme une véritable thérapie. Jeremy Howick plaide en ce sens pour deux raisons:

«Premièrement, parce qu'elles présentent moins de risques que les vraies opérations. Et deuxièmement, parce qu'il est prouvé qu'elles ont des effets concrets sur l'organisme.»

Norbert Schmacke souligne toutefois qu'il ne faut pas attendre de miracles des placebos, car leurs effets sont minimes. Pour la plupart des opérations, il existe un standard qui a fait ses preuves et il serait négligent de vouloir le remplacer par une variante placebo. La bonne solution serait plutôt de trouver une méthode chirurgicale plus efficace.

Karin Meissner explique qu'il est possible de maximiser l'effet placebo sans devoir recourir à une opération fictive: