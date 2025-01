Keystone

Des records de chaleur battus en Suisse

Samedi, les températures enregistrées à Genève, Payerne (VD) ou à Kloten (ZH) ont été parmi les plus élevées jamais relevées.

Samedi a été la journée de janvier la plus chaude depuis le début des mesures, et ceci dans beaucoup de villes de Suisse. A Genève, le mercure a crevé le plafond, avec 18,1° enregistrés.

Cela a également été le cas à Nyon, où le thermomètre est monté à 17,7 degrés. A Saint-Gall, le précédent record a également été battu, avec 16,2 degrés.

En cause, la tempête Eowyn, qui s'est abattue sur l'Angleterre et l'Irlande, et qui a amené de l'air inhabituellement chaud en Suisse.

A Kloten (ZH), c'est le deuxième jour de janvier le plus chaud depuis 1864 qui a été enregistré, a annoncé MétéoSuisse sur X. Aadorf (TG) a enregistré la troisième valeur la plus élevée depuis le début des mesures.

Sur une grande partie du territoire, il a fait entre 12 et 14 degrés en plaine, avec une nébulosité croissante. Le mercure a même dépassé les 18 degrés à Genève, Delémont ou Vaduz. Même à 2000 mètres d'altitude, le mercure a grimpé à 5 degrés, selon MétéoSuisse. (joe/ats)