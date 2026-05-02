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Le bisse de Vex fermé jusqu’en 2028 après de lourds dégâts

Le bisse de Vex fermé jusqu’en 2028 après de lourds dégâts

Endommagé par des intempéries en 2025, le bisse de Vex (VS) restera fermé cet été.
02.05.2026, 14:0302.05.2026, 14:04
Le Bisse de Bitailla, Vallon de la Sionne, Valais.
Le bisse de Vex, ici avant les intempéries, restera fermé jusqu’à la fin des travaux de restauration.Image: Valais.ch

Le bisse de Vex (VS), qui doit subir d'importants travaux de remise en état, restera fermé cet été et ne sera remis en eau qu'en 2028. Le canal et ses passerelles ont été fortement endommagés par des intempéries l'année dernière.

Les fortes chutes de neige en avril et une lave torrentielle en juin 2025 ont détruit plusieurs tronçons du canal et emporté des passerelles. Ces dégâts ont rendu impossible sa mise en eau et entraînent la fermeture du chemin pédestre, explique Nendaz Tourisme dans un communiqué.

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Les travaux de restauration, estimés à 1,5 million de francs, sont en cours. De nouveaux ouvrages métalliques ou en bois doivent remplacer les ponts disparus. Le canal lui-même devra, lui aussi, être restauré, avec la pause de nouveaux chenaux.

Réouverture partielle?

Débuté en automne dernier, le chantier devrait durer entre deux et trois ans. La priorité concerne le secteur le plus endommagé, au niveau du torrent du Doussin.

«Si les conditions le permettent, une réouverture partielle du sentier est envisagée entre 2026 et 2027, avec une remise en eau prévue au printemps 2028.»

Le tronçon entre Le Chity, Veysonnaz et les Mayens de Sion reste, lui, accessible aux promeneurs.

Construit au 15e siècle, le bisse de Vex avait été restauré au milieu des années 1990. Il se situe entre 1500 et 1350 mètres d'altitude. (dal/ats)

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