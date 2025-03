Tag à Payerne et Valérie Dittli, ce vendredi 21 mars à Lausanne.

Commentaire

Affaire Dittli, tags de Payerne: les défaillances du PLR vaudois

Face au cas Dittli ou placées devant les tags racistes et antisémites de Payerne, les autorités vaudoises, PLR en tête, regardent ailleurs ou temporisent. Mais les crises, elles, couvent.

Plus de «Suisse»

Affaire Dittli, tags racistes et antisémites aux Brandons de Payerne: 2025 a des airs d’annus horribilis pour le canton de Vaud. C’est la reine Elisabeth II qui avait eu cette formule pour qualifier l’année 1992, tant tout était allé de travers: Charles et Diana s'était séparés, le château de Windsor avait brûlé. Buckingham Palace, la résidence officielle des souverains britanniques, avait vécu l’horreur.

La Lady Di du «Château»

Le «Château», le Buckingham Palace vaudois, est ces temps-ci mis au supplice par sa Lady Di. Valérie Dittli. Son entrée de star, en lunettes noires et en léger retard sur l’horaire, ce vendredi, dans la salle où se tenait la conférence de presse consacrée à la crise que traverse l’Etat de Vaud, témoignait d’un certain cran face à l’adversité.

Keystone

La gouvernante, la directrice générale de la fiscalité, prend une retraite anticipée, mais la princesse n’est pas épargnée par le rapport du surintendant Jean Studer. Force est de constater qu’entre les Royals du Conseil d’Etat et Valérie Dittli, les relations sont au bord de la rupture.

L'Etat PLR

Sous l’Etat de Vaud, on trouve l’Etat PLR. On l’a déjà dit, on le répète: sans le PLR, à l’époque dirigé par Marc-Olivier Buffat, il n’y aurait probablement pas eu d’alliance avec la Zougoise Valérie Dittli, alors resplendissante d’aplomb et d’énergie. Résultat des courses: la Lady Di d’Oberägeri entra au Château et elle y fut malheureuse. Ses manières, pour partie dénoncées dans le rapport de Jean Studer, se sont heurtées aux convenances.

Celle qui a été élue au Conseil d’Etat un peu par accident est peut-être ce qu’on appelle de manière inélégante une erreur de casting, eu égard aux usages locaux. La présente crise en suit deux autres, avec toujours la même au centre de l'attention. Cela fait beaucoup en à peine deux ans et demi de mandature.

Début 2023 éclatait l’affaire de ses déménagements fiscaux, suivis mi-2024 de ses démêlées avec un ancien président de la commission foncière rurale – un accord évitera l’ouverture d’une instruction pénale contre la conseillère d’Etat. Et maintenant, des accusations d’abus de pouvoir.

Un jeu d’autodestruction

Valérie Dittli est, aujourd'hui, mise sur la touche. Les choses vont-elles se tasser ou le jeu de massacre va-t-il se poursuivre dans une réciproque détestation? La droite n’est majoritaire qu’avec Valérie Dittli. Pense-t-elle les tenir de cette façon? Il aurait peut-être fallu songer à trancher le cas Dittli plus tôt. La situation n'a fait que s'envenimer avec les mois.

A Payerne, le «pas de vagues» l’a finalement emporté dans l’affaire des tags racistes et antisémites. Là non plus, le PLR, tout au sauvetage des apparences, n’a pas tranché. Ou plutôt si, au moyen d'une promotion. Il a récompensé le municipal Lionel Voinçon, l’un des «barbouilleurs» de vitrines, en le désignant candidat du parti à la syndicature du chef-lieu de la Broye vaudoise. Pas sûr que le Rassemblement national en France aurait investi un candidat impliqué dans pareil scandale.

Le PS avait convoqué un conseil de discipline

Le grand vieux parti vaudois invoquera l’autonomie communale. Il n’en demeure pas moins que le municipal en question aurait pu faire l’objet au moins d’un blâme de la part du PLR. L’élu socialiste lausannoise Mountazar Jaffar, qui avait liké des tweets antisémites au premier semestre 2024, avait eu droit à un conseil de discipline ordonné par les instances du PS (sans conséquence pour le mis en cause) et à une dénonciation pénale de la Licra Vaud (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme).

L’Etat de Vaud, c'est son charme, vit au rythme des moissons, une saison en chasse une autre. La terre a du bon. Le courage aussi.