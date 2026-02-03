en partie ensoleillé
Le test des sirènes aura lieu ce mercredi 4 février en Suisse

Le test des sirènes aura lieu ce mercredi

Ce mercredi 4 février, les sirènes d'alarme vont retentir dans toute la Suisse. Pas d'inquiétude, c'est un exercice.
03.02.2026, 14:5603.02.2026, 14:56

Le traditionnel test des sirènes est agendé pour ce mercredi. Le 4 février, quelque 5000 sirènes retentiront dans toute la Suisse entre 13h30 et 16h30. Ce sera aussi l'occasion de vérifier la diffusion de messages via l'application Alertswiss.

Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute dès 13h30. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu'à 14h00. La population ne doit prendre aucune mesure, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans un communiqué.

L'alarme eau sera testée entre 14h00 et 16h30 dans les zones à risque situées en aval des barrages. Elle consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes.

Voici ce qu'il vous faut pour survivre à l'apocalypse, selon Berne

Parallèlement à l'alarme générale, chaque canton diffusera une notification de degré «Information» via l'application Alertswiss. Contrairement aux notifications de degré «Alarme», ce type de notification ne déclenche pas de signal sonore sur le smartphone.

Depuis son lancement en octobre 2018, l'application Alertswiss a été installée sur plus de 2,3 millions d'appareils. Les autorités l'emploient chaque année pour publier quelque 300 notifications d'événements.

Vérifier sa préparation avec le test des sirènes

L'OFPP recommande à la population de profiter du test des sirènes pour vérifier sa préparation personnelle, notamment en installant l'application Alertswiss sur tous ses appareils mobiles, en préparant ou en vérifiant son plan d'urgence personnel ou familial et en préparant ou en vérifiant ses provisions domestiques.

Comment se préparer à une catastrophe sans se ruiner? Nos conseils

Les personnes vivant dans un rayon de 50 km autour des centrales nucléaires sont par ailleurs invitées à vérifier si elles disposent encore des comprimés d'iode distribués par les autorités pour la dernière fois à l'automne 2023. Pour les personnes dont la commune se trouve dans un rayon de plus de 50 km autour d'une centrale nucléaire, les comprimés d'iode sont stockés de manière centralisée par le canton, qui les distribue à la population en cas d'urgence. (ats/hun)

