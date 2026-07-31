Le président de la Confédération a été vivement applaudi après son discours à Renens. Keystone

«Vivante, populaire»: Guy Parmelin a célébré la Suisse à Renens

Les célébrations du 1er août ont déjà démarré pour le Conseil fédéral. Le président s'est rendu dans le canton de Vaud ce vendredi.

Plus de «Suisse»

La Fête nationale a déjà commencé la veille du 1er août pour Guy Parmelin. Le président de la Confédération s'est rendu à Renens (VD) pour lancer les festivités officielles, entre bain de foule, discours et hymne national.

Accompagné de sa femme Caroline, le conseiller fédéral a été accueilli dans son canton vers 18h15. Après les serrages de main officiels de vigueur, il s'est rapproché d'une des tables hautes installées sur le terrain de Verdeaux pour l'occasion, sous le regard et les téléphones levés de la population renanaise.

Entre deux gorgées de rosé, le Vaudois a pris le temps d'échanger et de prendre quelques photos avec les personnes venues le rencontrer. Ce petit bain de foule a aussi rassemblé plusieurs casquettes rouges «Switzerland Great Since 1291», devenues virales depuis que Guy Parmelin en a porté une lors de la rencontre de l'équipe de Suisse à Vancouver, à l'occasion du 16e de finale de la Coupe du monde contre l'Algérie.

La casquette a fait le buzz Il gagne une fortune grâce à la casquette de Parmelin se moquant de Trump

Place à la partie officielle peu avant 19h15. Au programme: interludes musicaux et discours célébrant Renens, la solidarité la démocratie et, bien sûr, la Confédération, son histoire et son héritage.

Le président de la Confédération a déclaré:

«Célébrer le 1er Août à Renens, ce n’est pas célébrer une Suisse de carte postale, s'est exclamé le conseiller fédéral lors de son allocution traditionnelle. C’est la célébrer au cœur d’une Suisse vivante, populaire, multiculturelle et urbaine. Même avec un jour d’avance sur le calendrier!»

Il a poursuivi :

«Renens est une ville forte d’un riche passé industriel. Elle nous rappelle que la Suisse s’est d’abord construite par le travail, par le sens de l’effort et la solidarité de femmes et d’hommes qui ont contribué – simplement – par leur savoir-faire et leur persévérance à assurer la prospérité de notre pays.»

«Assise solide», «diversité basée sur des règles communes et le respect des institutions», la «liberté responsable» et la «démocratie directe» forgent la Suisse, selon l'homme politique. «Soyons fiers de cette Suisse-là : libre, diverse, travailleuse, solidaire envers ceux qui en ont besoin, exigeante quant aux devoirs de chacun», a résumé le président de la Confédération.

Vivement applaudi, le discours a été ponctué par l'hymne national interprété par l'ensemble de cors Voix des Alpes. Là encore, plusieurs téléphones se sont levés avec enthousiasme.

Avant lui, le syndic de la Ville Jean-François Clément, le préfet de l'Ouest lausannois Jonas Kocher, «un enfant de Renens», et le président du Grand Conseil vaudois Patrick Simonin se sont exprimés tour à tour. Des intermèdes musicaux assurés par le Big Band Renens ont rythmé les différentes prises de parole.

Plusieurs centaines de personnes ont participé aux célébrations vendredi soir, entre drapeaux suisses et autres touches de rouge plus discrètes. L'ambiance était bon enfant, familiale et conviviale.

Le Président de la Confédération poursuivra sa tournée samedi avec un brunch à la ferme à Hidisrieden (LU), avant de se rendre la prairie du Grütli l'après-midi. L'originaire de Bursins terminera la journée du 1er août sur la Côte, à Essertines-sur-Rolle (VD). (ats)