Ignazio Cassis, conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères. montage watson

«Rien ne justifie que cela retombe sur les juifs»: on a suivi Cassis à Genève

Le chef de la diplomatie suisse était l'invité d'honneur de la Cicad lundi soir à l'Intercontinental de Genève pour parler d'antisémitisme, pendant qu'à l'extérieur fusaient les attaques verbales de militants propalestiniens. watson vous raconte la soirée.

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C’était une première, dans un lieu emblématique de la Genève internationale, l’Hôtel Intercontinental, hôte de tant de sommets. Reagan-Gorbatchev en 1985 est sans doute le plus mémorable. Lundi soir, la Cicad, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, y recevait Ignazio Cassis en invité d’honneur d’un «dîner-conférence», événement appelé à se répéter. «Gala de la Cicad», avait-on lu par-ci par-là à l’approche de cette réception. Pas vraiment. Si les invités étaient sur leur 31, l’essentiel n’était pas dans l’assiette et encore moins dans les paillettes.

«Cassis terroriste», «Cassis collabo»

A l’extérieur, une cinquantaine de militants pro-palestiniens faisait le pied de grue sous une pluie battante aux cris de «Cassis terroriste», «Cassis collabo» et autres «tout le monde déteste les sionistes». La venue du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à ce dîner de la Cicad leur donnait deux raisons d’être exaspérés:

Ils considèrent le conseiller fédéral comme un «complice» d’Israël, ce qui lui vaut une dénonciation auprès du TPI pour «complicité de crimes de guerre et de génocide par un collectif d'avocat suisses».

Quant à la Cicad, avec son président Laurent Selvi et son secrétaire général Johanne Gurfinkiel, elle est un caillou dans leur chaussure en assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme, au point de faire l’objet d’une pétition pour qu’on lui coupe les subventions publiques.

Les bruits du dehors n’atteignaient pas l'immense cavité feutrée de l'hôtel. Face à quelque 350 invités regroupés en tables de huit dans la «Grande salle de bal de l’Intercontinental», le conseiller fédéral déclarait, comme un discours de rappel à l'ordre:

«Lorsqu’une société recommence à chercher des coupables simples à des problèmes complexes, les juifs sont souvent désignés» Ignazio Cassis

Ignazio Cassis citait tour à tour Primo Levi et George Orwell, les auteurs de «Si c’est un homme» et de «1984». Pour que, comprend-on, à travers l’un, rescapé de la Shoah, la mémoire des camps demeure et pour éviter, avec l’autre, le saccage des mots, prélude au totalitarisme.

«La confusion est devenue une arme politique»

«La lutte contre l’antisémitisme est devenue une question de résilience démocratique», a lancé Ignazio Cassis devant la résurgence du phénomène, depuis le 7-Octobre. La Suisse a fait de ce combat contre le racisme et l’antisémitisme une «priorité», a-t-il rappelé. Il importe de «préserver un espace de vérité et de discernement», à l’opposé de «la confusion, devenue une arme politique».

«L’antisémitisme ne menace jamais seulement les juifs, il est une menace aussi pour la société libérale elle-même. (…) Si la critique démocratique est légitime, aucune cause internationale ne justifie que cela retombe sur les juifs.» Ignazio Cassis

La salle s’est levée et l’a chaleureusement applaudi sitôt prononcée sa phrase de conclusion:

«Une société commence à se fragiliser quand une partie d’elle-même vit dans la peur» Ignazio Cassis

Nulle trace d’Israël, de Gaza ou de la Palestine dans son allocution d’un quart d’heure. Frilosité? Plutôt le choix d’ancrer l’antisémitisme dans un continuum de haine qui se nourrit de circonstances.

Attendu par la suite sur la définition de l’antisémitisme, thème politique sensible, la Cicad se rattachant à celle de l’IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui l’étend à l’antisionisme, le chef du DFAE a souhaité que cette acception, aujourd’hui officieuse, puisse devenir officielle. Aux parlementaires d’agir, a-t-il fait comprendre.

Ces élus étaient au dîner

Dans la salle, on reconnaissait des élus genevois de différents partis, même si l’on devine que certains aient pu préférer renoncer à se montrer au «dîner-conférence» de la Cicad, ses ennemis s’appliquant à lui coller une étiquette d’infréquentable. Il y avait la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet du PLR et le président de la section cantonale, Pierre Nicollier, le député du Centre au Grand Conseil Sébastien Desfayes, le conseiller national du MCG Daniel Sormani, le président du conseil municipal de la ville de Genève, le socialiste Ahmed Jama, et Halima Delimi, du PS genevois également.

Sur Instagram, Halima Delimi a partagé son ressenti à la suite de la manifestation hostile à Ignazio Cassis:

«Je me suis toujours battue pour défendre les Palestiniens et dénoncer l’horreur de ce qui se passe à Gaza. Mais hier soir, je n’ai rencontré personne soutenant Netanyahou ou Ben Gvir. Les amalgames permanents doivent cesser.» Halima Delimi, membre du PS genevois

Daniel Sormani est sans doute ce qu’on peut appeler un soutien critique: «J’ai répondu à l’invitation pour marquer mon soutien à la lutte contre l’antisémitisme, qui est exacerbé à causes des événements mondiaux», confie Daniel Sormani. L’élu du MCG nuance sur un point:

«Je ne partage pas vraiment l’avis de la Cicad quand elle dit que l’antisionisme est un antisémitisme, mais je ne confonds pas son soutien à l’existence d’Israël avec un soutien au gouvernement Netanyahou.» Daniel Sormani, conseiller national MCG/GE

«Les juifs se sentent très seuls»

Présent au dîner-conférence de la Cicad, un événement qui se rapproche du dîner du Crif en France, dont l’association genevoise tend à devenir l’alter-ego pour la Suisse romande, Marc Berrebi, membre du comité de la Cicad, salue la venue du conseiller fédéral Ignazio Cassis.

«Sa participation était importante, parce que les membres des communautés de culture juive se sentent très seules dans le contexte de la montée de l’antisémitisme post-7-Octobre.» Marc Berrebi, membre du comité de la Cicad

Marc Berrebi, qui se présente comme un entrepreneur culturel et un militant pour la paix, l’affirme: