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Voici l'endroit mythique où Guy Parmelin fêtera le 1er août

KEYPIX - Le syndic de Renens, Jean-Francois Clement, gauche, fait sante avec le president de la Confederation Guy Parmelin, droite, a l&#039;occasion des celebrations de la fete nationale suisse avec ...
Guy Parmelin était à Renens vendredi.Keystone

Voici l'endroit mythique où Guy Parmelin fêtera le 1er août

Les festivités ont démarré vendredi à travers la Suisse. Guy Parmelin se rendra au Grütli samedi.
01.08.2026, 09:1501.08.2026, 09:28

Déjà bien engagées vendredi soir, les festivités du 1er Août se poursuivent ce samedi, jour de la fête nationale. Comme de coutume, l'ensemble des conseillers fédéraux seront sur le pont. Ils doivent prononcer seize discours aux quatre coins du pays.

«Vivante, populaire»: Guy Parmelin a célébré la Suisse à Renens

Le président de la Confédération Guy Parmelin fera trois apparitions durant la journée. Il se rendra notamment sur la mythique prairie du Grütli.

Après des discours à Fehraltorf (ZH) et au Val Müstair (GR), Albert Rösti poursuivra lui son marathon avec trois interventions, la première à Saint-Moritz (GR), les deux autres dans l'Oberland bernois. Plusieurs dirigeants de partis nationaux seront eux aussi mobilisés pour défendre leur vision du monde.

👉 Notre direct sur la journée du 1er août

A travers tout le pays, de nombreux Suisses se rendront à la ferme pour participer au traditionnel brunch du 1er août. Parmi eux, quatre conseillers fédéraux: Guy Parmelin, Elisabeth Baume-Schneider, Ignazio Cassis et Beat Jans.

Cette initiative de Blocher transforme le 1er août en champ de bataille

Autre tradition incontournable, ce sera portes ouvertes au Palais fédéral. Les curieux pourront découvrir les salles du Conseil des Etats et du National, la coupole et la salle des Pas-perdus.

En raison de la chaleur et de la sécheresse persistantes, la plupart des cantons ont instauré des interdictions de faire du feu et de tirer des feux d'artifice, allant de restrictions partielles à des interdictions totales. (ats)

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