L’un des plus grands adversaires du F-35 démissionne

Pierre-Alain Fridez s'apprête à quitter le Conseil national. Le Jurassien était devenu un pourfendeur de l'achat par la Suisse de l'avion de combat américain.

Le Jurassien Pierre-Alain Fridez va quitter le Conseil national en cours de législature, à la fin de la session de printemps. Le parlementaire socialiste de Fontenais âgé de 68 ans cède sa place comme convenu avec son parti à son colistier Loïc Dobler.

En 2023, les instances dirigeantes du Parti socialiste jurassien (PSJ) avaient encouragé Pierre-Alain Fridez à se représenter pour assurer le maintien de leur siège à la Chambre basse. «Ce que j'ai fait, avec l'engagement personnel de partir en cours de route afin d'assurer la continuité», explique le conseiller national dans un entretien publié vendredi dans le Quotidien jurassien.

«J'ai déjà accompli trois législatures complètes. A un moment donné, il faut savoir passer la main», estime l'élu jurassien dans une interview donnée au Temps. Il précise que partir maintenant permet de mettre le pied à l'étrier à la relève en prévision des prochaines élections. «Ce n'est pas inédit sous la Coupole fédérale».

Un expert de la défense suisse

Pierre-Alain Fridez, qui aura siégé 15 ans à Berne, est devenu un expert dans le domaine de la défense. Membre de la commission de politique de sécurité, l'Ajoulot est devenu un pourfendeur de l'achat du F-35. Il a également écrit plusieurs ouvrages sur la sécurité et la défense de la Suisse.

Parmi les moments marquants de sa carrière sous la Coupole fédérale, Pierre-Alain Fridez cite l'accession d'Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral et celle d'Alain Berset au secrétariat général du Conseil de l'Europe. Durant ses mandats, il s'est également beaucoup engagé au sein de la délégation parlementaire suisse au Conseil de l'Europe.

Sa carrière politique avait débuté il y a 30 ans avec son accession à la mairie de Fontenais. «Je sais déjà que de nouvelles luttes m'attendent demain, mais comme simple militant et citoyen. Et je me réjouis de poursuivre mon activité de médecin généraliste encore quelques années», avance dans l'interview au QJ Pierre-Alain Fridez. (jzs/ats)