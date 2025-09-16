Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Vous l'aurez peut-être remarqué en vous baladant dans les rayons de la Coop ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, une partie des produits Ovomaltine sont en soldes dans le supermarché: trois paquets de petits beurres reviennent à 9,95 francs au lieu de 13,05 francs, par exemple. Les Ovorocks, de petites bouchées chocolatées, coûtent désormais 7,50 francs au lieu de 9,40. Quant aux plaques de chocolat crunchy, elles sont à 7,60 francs contre 9,60 au prix plein.
Voyez plutôt:
Si ces réductions étaient répertoriées en ligne début septembre encore, elles ne sont dorénavant plus disponibles sur le site internet de Coop.
Coop botte en touche
Nous avons sollicité Coop pour comprendre pourquoi une partie des gourmandises Ovomaltine était ainsi bradée. Y a-t-il une stratégie derrière? La réponse est peu claire. Thomas Ditzler, porte-parole de Coop explique par écrit:
De son côté, Ovomaltine ne s'est pas montrée plus loquace:
A la Migros, en revanche, aucun rabais en vue. Contacté, le département communication nous renvoie sur la page des articles de la marque en guise de confirmation: «Aucun produit Ovomaltine n’est actuellement en action», atteste-t-il.
«Trop de stock»
Face aux réponses vagues fournies par les deux marques concernées, nous nous sommes rendus dans les magasins Coop afin d'en savoir plus. Sur place, deux employés interrogés n'ont pas réussi à nous donner les raisons derrière ces soldes. «Je ne sais pas» et «c'est la marque (réd: Ovomaltine) qui décide» sont tout ce que nous avons obtenu.
Un troisième employé nous a donné une piste plus concrète:
La même personne poursuit: «Les actions sont toujours les mêmes depuis ce printemps. Il y a cependant des articles qui ne sont pas soldés et disponibles uniquement à la pièce», ajoute la même source. Les gourmandises pour lesquelles il faut payer le prix plein? La poudre cacaotée, le muesli croustillant ou le lait chocolaté, entre autres.
Coop et Ovomaltine confirment-elles ce stock en trop? Là encore, Thomas Ditzler, porte-parole du géant orange, botte en touche: «L'action concernée était une offre attrayante pour nos clients dans le cadre de la planification régulière des promotions», répond la première.
Ovomaltine n'a pas répondu à notre demande au moment de la publication de cet article.