Coop continue de faire des bénéfices

Légère hausse du bénéfice pour Coop en 2024. Les ventes ont été soutenues par l'activité des supermarchés et du commerce de gros.

Coop a enregistré un bénéfice net quasi stable l'an dernier à 585 millions de francs, en hausse de 10 millions par rapport à 2023. «Nos supermarchés ont enregistré une progression de 2,0% des recettes à 12,1 milliard et cela dans un marché sans inflation, ce qui est très positif et montre que nous avons gagné des parts de marché», s'est félicité mardi le président de la direction générale Philipp Wyss devant la presse.

Dans un environnement fortement concurrentiel, Coop déploie sa stratégie pour résister à la pression des discounters, avec notamment des baisse de prix de 2400 articles, a indiqué Philipp Wyss. L'entreprise assure également être compétitive sur les prix pour 500 articles de marques également en vente chez les discounters.

En outre, la mise en avant des produits Prix garantie, qui célébrera ses 20 ans en 2025, a déployé ses effets. Les ventes ont augmenté de 7,7% dans cette catégorie en 2024. Le rythme des promotions a été également repensé pour mieux coller aux nouvelles habitudes de consommation.

La rentabilité s'est quelque peu améliorée sur un an, avec une hausse de 3,4% du résultat d'exploitation (Ebit) à 893 millions, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 2,33 milliards, un gain de 2,6%, peut-on lire dans un communiqué.

Sur le chemin de la stabilité

Le chiffre d'affaires, déjà annoncé début janvier, a totalisé 34,9 milliards (+0,6% ou +1,1% à taux de change constants), porté par son coeur de métier, les supermarchés, ainsi que son activité de grossiste. «Nous nous réjouissons de poursuivre sur le chemin de la stabilité dans un environnement exigeant», a souligné Philipp Wyss.

Le géant de la distribution annonce par ailleurs avoir augmenté ses effectifs l'an dernier, employant 97'040 collaboratrices et collaborateurs fin décembre dernier, soit 1197 de plus que l'année précédente. Parmi ces nouveaux employés, 800 le sont en Suisse. Il compte également un «nouveau record» de nouveaux apprentis, avec 1218 personnes ayant démarré leur formation au sein du groupe, soit 182 de plus qu'en 2023 pour un total de 3507.

Dans ses perspectives pour l'année en cours, Coop compte poursuivre sur le chemin de la stabilité.

