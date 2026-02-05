Image: dr

Une nouvelle tendance sur les réseaux crée une pénurie chez Coop

Sur les réseaux sociaux, les vidéos concernant la préparation extrêmement simple d’un cheesecake «japonnais» se multiplient. La demande pour certains ingrédients a plus que doublé.

Benjamin Weinmann / ch media

Préparation et cuisson: 20 minutes. Cuisson: 45 minutes. Refroidissement: 6 heures. Ce sont les indications de Betty Bossi pour préparer un New York Cheesecake. En raison de cet investissement temporel important, beaucoup de personnes pourraient renoncer à préparer un cheesecake américain.

La recette express du «Japanese Cheesecake» semble donc beaucoup plus tentante. Selon cette méthode populaire sur les réseaux sociaux, il suffit de deux ingrédients: du yaourt grec ou du Skyr, ainsi que les biscuits Lotus de la marque belge Biscoff. Il suffit de les mélanger dans le pot de yaourt, puis de les placer au réfrigérateur pendant quelques heures. Et c'est tout.

«Nous voulions essayer la recette il y a quelques jours», raconte un couple. «Mais nous avons été déçus, car l’étagère de Biscoff dans notre Coop était vide.» Nous avons également constaté ces derniers jours des étagères de Skyr vides chez ce détaillant.

Des ventes doublées

La porte-parole de Coop, Céline Venetz, confirme la «demande accrue» pour les biscuits Lotus. Elle précise:

«La demande pour ces biscuits a plus que doublé par rapport à janvier dernier»

Coop a réagi en conséquence. En d’autres termes: l'entreprise a passé des commandes supplémentaires de biscuits Lotus et les stocks sont à nouveaux bien garnis.

La communicante confirme également les ventes exceptionnelles de yaourt grec et de Skyr nature. Ces produits connaissent une forte croissance et sont très tendance, notamment grâce à l'engouement pour les protéines. Et ça pourrait continuer un petit moment:

«L’expérience montre que ces tendances durent généralement deux à trois mois» Céline Venetz, Coop

Cependant, des exemples comme les chips Takis mexicaines ou le chocolat Dubaï démontrent que certains phénomènes peuvent perdurer. Par exemple, la tendance du chocolat Dubaï a fait exploser la demande de crème de pistache et de chocolat pâtissier, car les consommateurs souhaitaient les préparer chez eux.

Denner et Lidl créent un clip Instagram

Les enseignes discount Denner et Lidl confirment également la forte demande actuelle pour les biscuits Lotus, ainsi que l'appétit croissant pour le skyr et le yaourt grec. Les deux distributeurs ont même publié des vidéos sur Instagram à ce sujet.

Migros, de son côté, n'a constaté aucun impact sur ses ventes dans ces segments, selon sa porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Si des changements surviennent, nous analyserons la situation et réagirons en conséquence.» Mais elle exprime des doutes quant à la pérennité de cette tendance:

«L'expérience montre que les tendances ont tendance à s'estomper rapidement»

Notre couple zurichois a finalement trouvé les ingrédients pour leur cheesecake japonais et a décidé de tenter l'expérience. «C'était délicieux, même si ça n'avait pas le goût d'un vrai cheesecake.» Mais ils ne sont pas près d'en refaire. «Ce n'est pas quelque chose qui nous manquait.»

