L'efficacité des vaccins face au variant Delta confirmée

Les responsables politiques et sanitaires ne cessent de le répéter: face au variant Delta, les vaccins restent efficaces. Et c'est tout à fait le cas, à en croire une récente étude, mais sous certaines conditions.

Depuis le début de la pandémie, les études scientifiques sur le coronavirus se succèdent. Le plus souvent, elles dressent un constat anxiogène, pour ne pas dire apocalyptique.

Pourtant, des recherches aux résultats plus «optimistes» existent. C'est le cas d'une étude parue ce mercredi dans le New England Journal of Medecine. Le sujet? L'efficacité des vaccins contre le variant Delta. Les conclusions? «Historiques», à en croire le ministre de la santé anglais.

Financée par Public Health England, …