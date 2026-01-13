Ce que l'on sait de la serveuse casquée de Crans-Montana

La photo de la serveuse a été largement relayée sur les réseaux. Image: DR

Ce que l'on sait de la serveuse casquée du Constellation

La jeune femme, dont la photo a fait le tour du monde après la tragédie du Nouvel An, serait une proche du couple Moretti. Elle est décédée dans l'incendie.

Juchée sur les épaules d'une autre personne, bouteilles ornées de bougies à la main, la photo d'une serveuse du Constellation est devenue l'une des images incontournables de la tragédie de Crans-Montana. En rapprochant trop près les étincelles du plafond, elle pourrait être à l'origine du départ de feu.

Nos confrères du Tages-Anzeiger ont pu consulter les procès-verbaux sur le récit qu'ont fait aux enquêteurs les gérants du bar lors de leur première audition le 1er janvier dernier, quelques heures après le drame. Ils font cette semaine le lien entre la mystérieuse serveuse casquée et la description faite par le couple Moretti de Cyane, une collaboratrice décédée dans l'incendie.

Samedi déjà, BFMTV relayait les propos tenus par Jacques et Jessica Moretti à l'égard de la Française de 24 ans. Les deux gérants expliquaient avoir entretenu des liens quasi familiaux avec cette dernière.

«Elle était comme ma petite soeur. Elle avait passé Noël avec nous. Je suis dévastée» Jessica Moretti

Jacques Moretti, dont la détention provisoire a été confirmée, expliquait de son côté avoir «élevé» le petit-ami de la serveuse. Il considérait dès lors celle-ci comme sa «belle-fille».

Lors de la tragédie, c'est lui qui l'aurait d'ailleurs retrouvée, inanimée parmi d'autres corps derrière une porte de service verrouillée de l'intérieur.

«Nous avons essayé de la réanimer pendant plus d’une heure, jusqu’à ce que les secours nous disent qu’il était trop tard» Jacques Moretti

Elle ne porte «aucune responsabilité»

L'identification de Cyane comme la serveuse casquée n'a pour l'heure pas été officialisée, tout comme son éventuelle implication dans l'incendie. Par voie d'avocats, sa famille s'est exprimée dans un communiqué relayé par le Tages-Anzeiger.

Ils y rejettent toute responsabilité de la jeune femme dans la tragédie:

«Quelles que soient les conclusions de l’enquête, cette jeune femme a suivi les instructions de ses employeurs. Elle a fait devant la gérante ce qui lui était demandé. Il n’y avait là rien d’inhabituel. (…) Cette jeune employée ne porte aucune responsabilité»

Jointe par Blick, l'avocate de la famille insiste sur le statut de Cyane comme victime de l'incendie. «Mes clients ont perdu leur fille, leur sœur. On leur a arraché un être cher, une personne merveilleuse», déclare-t-elle.

Et d'ajouter: «Cyane n’a jamais été informée de la dangerosité de la couverture du plafond et n’a reçu aucune formation en matière de sécurité. Elle est sans aucun doute une victime. Si les règles de sécurité incendie avaient été respectées, il n’y aurait tout simplement pas eu d’incendie.» (jzs)