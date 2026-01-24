Ce détail modifié par Hornbach après l’incendie de Crans-Montana

L'avocat de Jacques Moretti affirme que la mousse acoustique achetée en 2015 chez Hornbach n'était pas présentée comme «hautement inflammable». Pour en avoir le coeur net, nous avons plongé dans les archives du web.

Depuis l'incendie de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, la mousse posée au plafond du Constellation est au centre de l'attention. Selon la RTS, Jacques Moretti dit s’être procuré les matériaux, qu'il a installés lui-même, chez Hornbach en 2015.



Le dimanche 18 janvier au soir, sur la chaîne Léman Bleu, Me Nicola Meier, l’un des avocats du couple Moretti, a montré une image de mousse de la marque Noma Acoustic venant de chez Hornbach. Il affirmait:

«Ce n’est pas une mousse hautement inflammable, elle n’est pas présentée comme telle»

Contacté par watson, Me Nicola Meier précise:

«Je n’affirme pas que c’est de la mousse de cette marque-là qui était fixée au plafond du sous-sol du Constellation. C’est un exemple de mousse qu’on peut trouver chez Hornbach.» Me Nicola Meier, avocat des époux Moretti

Dimanche dernier, devant la presse, les avocats du couple ont invité les enquêteurs à ne pas oublier d’analyser les éventuelles responsabilités du fournisseur du magasin, comme le rappelle Le Nouvelliste.

«Des affichettes de précaution sont apparues après la tragédie. Mais les mousses achetées par mon client datent de 2015. Il faudra analyser les recommandations en vigueur à cette époque» Me Nicola Meier

Actuellement, Hornbach met en garde contre le risque incendie des mousses phoniques isolantes des marques Akupur et Noma Acoustic. Les pages de ces produits indiquent toutes:

«Les mousses sont hautement inflammables»

Mais cette mention semble avoir été ajoutée, au moins pour certaines mousses, après l'incendie de Crans-Montana. Le Nouvelliste écrit:

«Un avocat valaisan a pu prouver que cet avertissement sur l’inflammabilité des mousses en polyuréthane a été ajouté après le drame de Crans-Montana. Pour ce faire, il a fouillé dans les archives du site internet de Hornbach en passant par Wayback Machine, un outil disponible sur le web.»

Une expérience que nous avons également menée, ces derniers jours, après avoir lu, vendredi 16 janvier, un post Facebook rédigé par Me Grégoire Rey, avocat à Genève. Dans celui-ci, il écrivait: «A y regarder de plus près dans les archives du site internet de Hornbach, on constate que cette description vient d'être modifiée. On en tirera les conclusions qu'on veut».

Comment ça marche? La Wayback Machine utilise des robots d'indexation pour capturer de manière aléatoire des «instantanés» de sites web publics à différents moments, permettant de voir l'évolution d'une page au fil du temps. Image:

Effectivement, grâce à la Wayback Machine, on observe que la description de la mousse Noma Acoustic a évolué plusieurs fois début 2026 sur le site de Hornbach. Le 10 janvier, aucune mise en garde n'apparaît. Un premier avertissement, contenant une faute de frappe, apparaît le 15 janvier. Une faute de frappe que l'on retrouve dans toutes les sections «Détails» des mousses acoustiques vendues par Hornbach.

La description de la mousse Noma Acoustic du 10 janvier 2026

La description du 15 janvier 2026 avec une faute de frappe

La faute de frappe en question

La description actuelle, corrigée

Il n'est malheureusement pas possible de répéter l'expérience pour l'ensemble des mousses acoustiques vendues par Hornbach sur son site romand, notamment celles de la marque Akupur, car la Wayback Machine n'a pas fait de capture de ces pages avant janvier 2026.

En revanche, nous avons pu constater que la description de la mousse acoustique Akupur a été modifiée sur le site allemand du magasin de bricolage entre décembre 2025 et janvier 2026.

La description de la mousse Akupur du 11 décembre 2025 Capture d'écran du site Hornbach.de

La description actuelle

Peut-on faire confiance aux résultats de la Wayback Machine? Joints par watson, des avocats spécialisés dans le numérique décrivent la plateforme comme «fiable». Paul Such, CEO de Swiss Post Cybersecurity, une entreprise suisse de cybersécurité, la juge «généralement fiable».

Depuis le lundi 19 janvier, nous avons adressé, à de multiples reprises, des questions au service de presse de Hornbach. L'entreprise ne nous a pas encore répondu. Nous souhaitions notamment savoir si des modifications avaient été faites sur les pages Web des deux marques de mousses acoustiques vendues par l'enseigne. Et si oui, pour quelles raisons?

La semaine dernière, dans un premier article sur les mousses acoustiques, le directeur marketing de Hornbach nous avait transmis les réponses ci-dessous:

«L’incendie à Crans-Montana nous a profondément touchés. Nous exprimons notre sincère compassion aux proches des victimes. Nous souhaitons aux blessés un rétablissement prompt et complet.» La directeur marketing de Hornbach

«Nous avons suivi avec attention les reportages concernant les causes possibles de l’incendie, y compris la question de la mousse acoustique. A ce sujet, nous sommes en étroite communication avec les fabricants, qui appliquent les indications sur leurs produits ainsi que leur étiquetage conformément aux exigences légales. De manière générale – et c’est un point très important: toute personne qui souhaite installer ou modifier quelque chose doit vérifier si le matériau est adapté à l’usage prévu.» La directeur marketing de Hornbach

L’enquête devra déterminer quelle marque de mousse Jacques Moretti a achetée. S’il l’a acheté en magasin ou sur Internet. Si, au moment de l’achat, il a été tenu informé ou s’il s’est informé lui-même de la possible dangerosité du produit.