Des images glaçantes de l'intérieur du Constellation dévoilées

BFM TV s'est procuré des clichés pris dans le bar après la tragédie à Crans-Montana. Elles témoignent de l'ampleur de l'incendie.
11.02.2026, 15:5611.02.2026, 15:56

Le rez-de-chaussée sens dessus dessous, puis l'étroit escalier et finalement le sous-sol calciné: BFM TV dévoile ce mercredi les images de l'intérieur du Constellation, théâtre de la tragédie du Nouvel An. Selon le média français, il s'agit des premiers clichés pris dans le bar une fois les flammes éteintes.

Sur une photo du rez-de-chaussée prise quelques heures après le drame, on peut voir le mobilier retourné, symbole de la panique régnant pendant la fuite des victimes. Sur une autre, on peut voir la tristement célèbre «porte de service» et son loquet qui soulève nombre d'interrogations.

Les portes du Constellation ont-elles «piégé» les victimes?

Ce dernier avait été forcé par Jacques Moretti lors de son arrivée sur les lieux. C'est à cet endroit que le Corse avait retrouvé plusieurs corps inanimés, dont celui de Cyane, serveuse du Constellation dont il dit avoir été proche.

Quant à la responsabilité du loquet, verrouillé de l'intérieur lors de l'incendie, l'entrepreneur comme «son fils adoptif» l'ont imputée à un cuisinier venu apporter des glaçons peu avant le drame.

La porte de secours marquée en rouge

Deux images montrent ensuite l'étroit escalier menant au sous-sol. Selon BFMTV, une grande part des 41 victimes ont été retrouvées au pied de celui-ci.

Et finalement, des clichés datant du 2 janvier révèlent le sous-sol, où a eu lieu le départ du feu. On y remarque notamment le plafond, dont les fameuses mousses acoustiques ont brûlé.

Mousse acoustique: on a repéré un détail sur le site de Hornbach

Au fond de la pièce, on aperçoit sur l'une des photos la porte de secours, désormais marquée au spray rouge par la police. Devant se tient une chaise, peut-être celle qui a alimenté nombre de théories sur les raisons de la fermeture de cette issue le soir de l'incendie.

A noter que deux jours après le drame, une ex-employée du Constellation» confiait que celle-ci aurait en réalité été en tout temps fermée à clé. (jzs)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
