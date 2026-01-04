beau temps-3°
Incendie de Crans-Montana: le rôle des autorités interroge

Incendie meurtrier: les zones d’ombre autour des travaux du bar.
Le drame du Constellation relance la question des contrôles.Image: watson

Drame de Crans-Montana: le rôle des autorités interroge

Entre rénovations non documentées et contrôles pointés du doigt, le drame de Crans-Montana met en lumière de possibles failles dans l’application des normes de sécurité.
04.01.2026, 17:0904.01.2026, 17:10

Trois jours après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes, la NZZ am Sonntag met en lumière une zone d’ombre majeure: l’absence de toute trace officielle des travaux réalisés dans l’établissement par les propriétaires.

Selon les recherches menées par le grand dominical alémanique, aucune demande de permis de construire relative à la rénovation intérieure du sous-sol du bar n’apparaît dans le Journal officiel du canton du Valais au cours des onze dernières années. Or, ce sous-sol a fait l’objet d’une transformation en profondeur, réalisée en grande partie par l’exploitant lui-même, comme en attestent des images et des déclarations sur Facebook.

Ici en 2015 👇

1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
La NZZ am Sonntag relève bien une publication officielle datant de 2015, mais celle-ci ne concerne que la construction d’une terrasse vitrée à l’extérieur du bâtiment, sans mention des aménagements intérieurs. Cette absence soulève une question centrale: les travaux ont-ils été autorisés, ou ont-ils été jugés suffisamment mineurs pour ne pas nécessiter de publication, une exception prévue par la législation valaisanne?

L’enjeu est de taille, car une procédure de permis de construire inclut, en principe, un examen des normes de protection incendie. A ce stade, ni les autorités cantonales ni communales n’ont confirmé si un tel contrôle avait eu lieu. Le maire de Crans-Montana renvoie à la police cantonale, laquelle transmet le dossier au Ministère public. Aucune prise de position n’est faite tant que l’enquête est en cours.

Des contrôles en question

L’enquête de nos confrères alémaniques interroge également la régularité des contrôles. La loi valaisanne prévoit des inspections annuelles des bâtiments ouverts au public. Or, d'après les déclarations recueillies par 24 Heures, auprès des propriétaires, le bar n’aurait été contrôlé que trois fois en dix ans. Un autre exploitant de la station affirme, de son côté, que son établissement a été inspecté après une rénovation, mais qu’aucun contrôle périodique n’a suivi.

Cet expert a identifié un gros risque dans les boîtes de nuit

Ces éléments prennent une dimension particulière alors qu’une instruction pénale a été ouverte contre les gérants pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L’enquête devra notamment déterminer si des manquements administratifs ou des défaillances de contrôle ont contribué au drame, et si les matériaux utilisés, notamment la mousse acoustique au plafond, étaient conformes aux normes en vigueur.

La commune «partie civile» interroge

Dans ce contexte, la commune de Crans-Montana a annoncé samedi se porter partie civile. Une décision prise à l’unanimité par le conseil communal, qui affirme vouloir «apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits».

La commune de Crans-Montana rejoint la procédure judiciaire

Une démarche sur laquelle s’est exprimé Nicolas Rivard, interrogé par le 12h30 de la RTS. L’avocat, spécialiste de ce type de dossiers, souligne d’abord que la légitimité juridique de cette constitution comme partie civile peut être questionnée.

«La commune de Crans-Montana n'est pas lésée directement dans ses intérêts, le drame s'est passé dans un milieu privé, donc aucun lien n'existe entre cette constitution comme partie plaignante et les dommages que l'on voit tous depuis deux jours.»
Nicolas Rivardsur la rts

Pour autant, Nicolas Rivard n’exclut pas que la position de la commune évolue au fil de l’instruction. Dans l’émission Forum, cette fois, il a expliqué comprendre qu’à ce stade, aucune enquête ne vise encore les autorités communales. «Le Ministère public est allé au plus rapide et au plus évident», a-t-il déclaré, en référence à l’ouverture d’une instruction pénale contre les gérants du bar.

«Hautement inflammable»: le matériau du plafond au cœur de l’enquête

Mais selon lui, la question reste ouverte pour la suite. «Il faudra déterminer s’il y a eu un manquement au devoir de vigilance, à la fois de la part des autorités communales et du service cantonal», a-t-il ajouté.

L’avocat rappelle que l’ouverture d’un établissement recevant du public est soumise à un préavis cantonal, notamment pour les matériaux utilisés.

«C'est la loi contre la protection des incendies qui vous le dit. Le terme de matériaux utilisés est indiqué en tant que tel dans la loi et ça doit faire l'objet d'un préavis du canton»
Nicolas Rivardsur la rts
Le patron du bar sort du silence: «Tout s'est fait dans les normes»

Par ailleurs, revenant sur les contrôles annoncés par le propriétaire, au nombre de trois, rappelons-le, la réponse de l'avocat, citant l'ordonnance sur les mesures préventives concernant les incendies, est limpide:

«Les établissements qui reçoivent du public doivent être contrôlés tous les ans par l'autorité communale»

Suite à quoi, un rapport doit être transmis à la commune et à l'Office cantonal du feu.

Dès lors, si les déclarations du propriétaire s’avéraient exactes et que ces contrôles n’ont pas été effectués conformément à la loi, une extension de l’instruction pénale n’est pas exclue. Dès lors qui serait pousuivi? L'avocat explique que «dans un tel cas, c'est le Conseil communal en tant qu'autorité collective qui est visé, pas spécifiquement une personne».

A mesure que les responsabilités seront clarifiées, le périmètre de l’enquête pourrait donc encore s’élargir. (jah)

«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana

Vidéo: watson
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
Alors que l’enquête continue à Crans-Montana, que l’identification des victimes est difficile, des centaines de familles sont plongées dans une angoisse insoutenable. Comment une communauté gère-t-elle un tel drame, surtout quand les réponses manquent? On en parle avec l’anthropologue Fanny Parise.
Depuis cette terrible nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, de nombreux proches sont encore dans l’attente de savoir si leur enfant, leur copain, leur sœur fait partie des personnes décédées ou gravement blessées. Des avis de recherche sont postés sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien sont créés. Comment l’être humain gère-t-il ce type d’attente que l’on imagine insoutenable?
Fanny Parise: Il faut commencer par cette attente, parce qu’elle est souvent reléguée au second plan, alors qu’elle constitue, en soi, une violence majeure. Attendre de savoir si son enfant est vivant, blessé ou mort, c’est être placé dans un entre-deux radical. Arnold Van Gennep parlait de rites de passage, Victor Turner de liminalité.
L’article