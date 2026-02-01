en partie ensoleillé
Martin Pfister se rend à Crans-Montana un mois après le drame

Bundesrat Martin Pfister, spricht an einer Medienkonferenz ueber die Aenderung des Bundesgesetzes ueber den Nachrichtendienst: Ergebnisbericht zum Vernehmlassungsverfahren von 2022 und Botschaft, am M ...
Le ministre des sports, Martin Pfister s'est rendu à Crans-Montana aux alentours 9h30.Keystone

Un conseiller fédéral se rend à Crans-Montana un mois après le drame

Le conseiller fédéral Martin Pfister s’est recueilli dimanche à Crans-Montana (VS) sur le site du mémorial, un mois après l’incendie du 1er janvier, quelques heures avant la descente de la Coupe du monde de ski.
01.02.2026, 10:3501.02.2026, 10:54

Martin Pfister s'est rendu à Crans-Montana (VS) dimanche, un mois après le drame du 1er janvier. Le conseiller fédéral et sa délégation se sont recueillis sur le site du mémorial, peu avant la descente de la Coupe du monde de ski.

Le ministre des sports s'est rendu sur le Haut-Plateau aux alentours 9h30. Il était accompagné de sa fille, et notamment du conseiller d'État valaisan Christophe Darbellay et du président du conseil national Pierre-André Page.

«L'extincteur était là»: une victime regrette la réaction de Jessica Moretti

La délégation a d'abord rencontré de jeunes skieurs de la région, avant de se diriger vers le mémorial. Les élus y ont déposé une gerbe de fleurs et signé le livre de condoléances. Le lieu de recueillement, situé désormais vers la chapelle St-Christophe, compte plusieurs centaines d'hommages, recueillis depuis les événements du 1er janvier.

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le conseiller fédéral Beat Jans s'étaient eux aussi rendus dans la station valaisanne dans les jours qui ont suivi le drame. (tib/ats)

L’article