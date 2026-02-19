Arrivée des convois à Berne ce jeudi. Image: KEYSTONE

Constellation: les autorités italiennes sont en Suisse

Les autorités pénales italiennes et valaisannes se retrouvent ce jeudi à Berne pour clarifier leur collaboration dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. La possibilité de constituer une équipe commune sera notamment évoquée.

Une rencontre a lieu jeudi à Berne entre les autorités pénales italiennes et valaisannes dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu à Crans-Montana (VS). Chapeautée par l'Office fédéral de la justice (OFJ), la réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets.

La délégation italienne est arrivée peu avant 10h dans la capitale helvétique, a constaté un journaliste présent sur place. Deux policiers accompagnaient le convoi.

Le rendez-vous était donné ce matin dans les locaux de l'OFJ. Outre la coordination des deux procédures pénales, il s'agira de discuter de la possibilité de constituer une équipe commune d'enquête (ECE).

Contacté en amont, l'OFJ a précisé qu'il s'agit d'une «réunion technique entre autorités de poursuite pénale». Aucun membre du gouvernement ne participe donc à la rencontre. «La direction de la procédure d'entraide judiciaire incombe au Ministère public du canton du Valais», a-t-il également rappelé. Ce dernier a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier fin janvier.

Deuxième pays étranger le plus touché

Selon l'agence de presse italienne Ansa, la délégation italienne est conduite par le procureur général de la République de Rome, Francesco Lo Voi, qui doit diriger l'enquête. La procureure générale Béatrice Pilloud représente le parquet du canton du Valais.

Pour mémoire, l'Italie a été durement touchée par la tragédie de Crans-Montana Six jeunes italiens y ont trouvé la mort et nombreux ont été blessés.

Depuis les événements, l'Italie a vivement critiqué la manière dont a été menée la procédure par les autorités suisses. Le pays avait d'ailleurs rappelé son ambassadeur le 24 janvier.

Parmi les raisons de la rancoeur de l'Italie: l'absence d'autopsies des victimes, la libération du gérant du bar ou encore l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes. (jzs/ats)