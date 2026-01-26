pluie modérée
Crans-Montana

Crans-Montana: le Valais prévoit 10 millions pour les victimes

A victim with burned hands and relatives attend the official commemorative ceremony for the victims of the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, in Martigny, Switzerlan ...
Le Valais dévoile son plan d'aide aux victimes de la tragédie de Crans-Montana (image d'archives).Keystone

Le Valais prévoit 10 millions pour les victimes: voici sa stratégie

Les autorités valaisannes vont attribuer 10 millions de francs pour l'aide aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Et ce sans attendre l’évaluation d’une prise en charge des coûts par les assurances.
26.01.2026, 11:5426.01.2026, 11:54

Le Conseil d'Etat valaisan va doter la fondation qui va voir le jour pour aider les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches de 10 millions de francs. L’Etat du Valais réglera aussi les frais funéraires et de rapatriement des personnes décédées.

Le Canton a choisi d'appliquer les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Celles-ci prévoient notamment l’octroi rapide, coordonné et sans formalité administrative de l’aide prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).

Une jeune victime de Crans-Montana sort du coma

L'Etat du Valais débloquera l’aide financière aux victimes sans attendre l’évaluation d’une prise en charge des coûts par des assurances, qui s'effectuera par la suite.

La CDAS considère comme victimes, outre les personnes décédées ou blessées, celles qui se trouvaient dans l’établissement au moment de l’événement, celles qui y ont pénétré pour sauver quelqu’un, ainsi que celles qui se trouvaient à proximité immédiate du drame et qui craignaient pour l’intégrité physique d’un proche, dans le bar. (jzs/ats)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
