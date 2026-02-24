Doris Leuthard prend la présidence de la fondation Beloved. Image: KEYSTONE

Cette ex-conseillère fédérale jouera un rôle dans l'après-Constellation

Doris Leuthard a été nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana. Elle sera chargée d'apporter un soutien aux victimes et aux familles.

Doris Leuthard prend la présidence de la fondation Beloved, créée à la suite du drame de Crans-Montana. L'ancienne présidente de la Confédération a été désignée, mardi, par les membres du Conseil d'Etat valaisan.

Le gouvernement cantonal a nommé, mardi, huit des neuf membres du conseil de fondation. Sa présidence échoit à l'ancienne conseillère fédérale argovienne, Doris Leuthard.

«Il s'agit d'une personnalité reconnue, compétente et appréciée», souligne le président du gouvernement, Mathias Reynard.

«Elle a immédiatement accepté notre demande et sera entourée de représentants des familles suisses, italiennes et françaises ainsi que de personnalités du monde médical, juridique et économique»

Neuf personnes composeront donc le conseil de fondation. «Il compte notamment en son sein, le général Jacques Hébrard, en tant que délégué des familles des victimes françaises.» Des démarches sont en cours pour désigner un délégué des familles des victimes italiennes, précise le Canton.

Un million de francs de capital

Le conseil de fondation sera notamment chargé de doter l’organisme d’un règlement d’organisation ainsi que de tous règlements nécessaires à la réalisation de ses buts, en particulier les critères d’attribution des dons. Il désignera un bureau exécutif qui sera chargé de l’attribution des dons et de toutes les tâches administratives de la fondation.

Pour assurer son fonctionnement, l’Etat du Valais prévoit de doter la fondation d’un capital initial d’un million de francs, prélevé sur le fonds de la Loterie romande mis à disposition du Conseil d’Etat pour les actions de solidarité.

Le patrimoine de la fondation sera également constitué de dons de collectivités publiques, de personnes privées et d’autres organismes. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 17 millions de francs, dont 10 millions souhaités par le Conseil d'Etat. Cette demande sera traitée par le Grand Conseil, lors de sa session de mars.

«Combler les lacunes du système d'assurances»

La fondation assurera, de manière indépendante, la répartition des dons. Elle soutiendra toute démarche, notamment de mémoire, ou tout projet en lien avec l’incendie, porté pour ou par les bénéficiaires ainsi que des actions en matière de prévention des incendies.

Les statuts de la fondation seront présentés aux représentants des familles, des principaux donateurs privés et publics et de la Confédération avant sa constitution effective pour recueillir leurs remarques et d'éventuelles propositions.

«La priorité du Conseil d'Etat est claire: cette fondation doit permettre de venir en aide à court terme, mais aussi à long terme aux victimes et aux familles», rappelle Mathias Reynard. «Elle devra notamment combler certaines lacunes de notre système d'assurances en apportant un soutien financier non bureaucratique, rapide et coordonnée avec d’autres éventuelles prises en charge. Il s’agit également de soutenir le travail de mémoire et des projets portés par ou pour les victimes de l'incendie.» (jzs/ats)