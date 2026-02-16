ciel couvert
Cette figure romande de la prostitution a aidé les Moretti

KEYPIX - The owners of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques, left, and Jessica Moretti of France, arrive to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, follow ...
Jacques et Jessica Moretti à Sion le 11 février dernier.Keystone

Une influente figure romande de la prostitution a aidé les Moretti

La RTS s'est entretenue avec un soutien du couple en Suisse romande. Actif dans le domaine du sexe tarifé, il a contribué à financer Le Constellation et offert de payer leur caution.
16.02.2026, 14:3016.02.2026, 14:30

L'homme est présenté par la RTS comme une figure du milieu de la prostitution en Suisse romande. A la tête de plusieurs salons de massage et créateur du premier site web romand de sexe tarifé, il a eu plusieurs fois affaire à la justice.

Selon la RTS, l'individu est un soutien des deux gérants du Constellation. Au cours d'un entretien avec le média public, il a confié qu'il aurait prêté environ 50 000 francs au couple pour rénover et lancer le bar à Crans-Montana. Plus récemment, il se serait également proposé pour payer leur caution.

Une affaire de proxénétisme aggravé

La RTS revient sur les liens de cet homme d'affaires avec Jacques Moretti. L'intéressé serait notamment impliqué dans l'affaire de proxénétisme aggravé dans laquelle le Corse a été condamné en France en 2008.

On a retracé les liens de Jacques Moretti avec les clans criminels corses

En plus de la gestion d'un bar à la Clusaz, en Haute-Savoie, Jacques Moretti s'occupait alors d'un salon de massage à Genève pour lequel il recrutait des prostituées. Un service qu'il aurait également fourni dans des établissements gérés par l'entrepreneur romand, selon la RTS.

S'il n'a pas fait l'objet de poursuites dans cette affaire, ce dernier est cité dans le dossier comme l'un des «proxénètes suisses».

Présent à l'inauguration du Constellation

Au début des années 2010, le Romand aurait ensuite aidé Jacques Moretti à trouver un domicile sur la riviera vaudoise lors de son retour en Suisse ainsi qu'à étoffer son carnet d'adresses.

En 2013, Jacques Moretti, désormais marié à Jessica, file en direction de Crans-Montana, où le prêt de l'homme d'affaires lui aurait permis de rénover Le Constellation. Auprès de la RTS, celui-ci dit considérer le couple comme des «amis» et assure que ce prêt lui a été depuis remboursé. Il était d'ailleurs présent à l'inauguration du bar en décembre 2015.

«On aurait dû se poser la question de l’origine de l'argent avant»

Selon le média public, le Romand aurait une nouvelle fois offert son aide au couple dix ans plus tard, après la tragédie du Nouvel An, proposant à Jessica Moretti de participer au paiement des cautions. Mais cette dernière lui aurait indiqué «qu'une autre solution avait déjà été trouvée». (jzs)

