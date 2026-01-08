Sébastien Fanti, avocat de victimes du Constellation à Crans-Montana.

«Il s'agit de plusieurs millions»: un avocat exige la saisie des assurances

Me Sébastien Fanti, avocat de familles de victimes dans le drame de Crans-Montana, demande le séquestre d'éventuelles assurances que pourrait percevoir le couple de propriétaires du Constellation, ainsi que des images de vidéosurveillance.

Outre la saisie des biens des propriétaires du Constellation demandée par Me Romain Jordan au titre de dommages à verser aux victimes, son confrère Sébastien Fanti, également avocat de victimes dans le drame de Crans-Montana, requiert du ministère public valaisan qu’il procède «immédiatement» au séquestre de toutes les créances que les prévenus pourraient détenir contre des assureurs ou des tiers, a appris watson.

Me Fanti a adressé cette demande dans deux courriers datés du 7 janvier, adressés à la procureure générale adjointe Catherine Seppey, à la tête du pool de quatre magistrats qui instruit l’affaire.



«Il s’agit de plusieurs millions de francs uniquement pour l’assurance chose, millions qui pourraient être libérés par les assureurs dans les jours prochains, compte tenu du dommage total.» Me Sébastien Fanti

L’avocat dit songer à la somme qui pourrait être perçue par le couple de propriétaires, Jacques et Jessica M., au titre de l’assurance bâtiment, soit le montant dû pour la perte du Constellation, détruit par l’incendie survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, qui a fait 40 morts et 116 blessés. Ce montant pourrait atteindre plusieurs millions de francs.

Vidéosurveillance: des faits potentiellement graves

Par ailleurs, Me Fanti, se référant à des articles parus le 7 de ce mois dans la presse italienne évoquant des faits potentiellement graves qui se seraient déroulés durant la nuit tragique, «sollicite formellement» que toutes les images de vidéosurveillance de la commune, ainsi que celles des commerces environnants soient saisies et portées au dossier.

Dans l'un des deux courriers envoyés à la procureure générale adjointe Catherine Seppey, Me Fanti sollicite l’accès au dossier, chose pour l’heure refusée aux avocats des parties lésées, à savoir des familles de victimes. Il réitère enfin une demande formulée par plusieurs de ses confrères, consistant à refuser à la commune de Crans-Montana de se constituer partie plaignante.