Crans-Montana: «Il n'y a pas de crise entre la Suisse et l'Italie»
Selon l'ambassadeur suisse à Rome, Roberto Balzaretti, le Ministère public valaisan rencontrera le Ministère public romain à la mi-février. «La coopération entre les autorités judiciaires italiennes et suisses dans l'affaire Crans-Montana est déjà en cours», déclare Balzaretti dans une interview accordée à CH Media, éditeur de watson.
«Le Ministère public romain souhaitait avoir des rencontres techniques (...) et le Valais est d’accord pour avoir ces discussions» dit Balzaretti dans un entretien publié mercredi dans le Temps.
L'Italie a effectué cette requête avant même qu'une décision ne soit prise concernant la demande d'entraide judiciaire. La date de la rencontre est fixée à la mi-février.
Le 13 janvier, le parquet de Rome a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. L'Office fédéral de la justice l'a transmise le lendemain au parquet valaisan, a indiqué mardi l'office fédéral. Les autorités judiciaires valaisannes souhaitent répondre à la demande italienne d'ici à la fin de la semaine au plus tard.
Un groupe d'enquête commun
Selon l'Office fédéral de la justice, les deux autorités judiciaires ont également la possibilité de former des groupes d'enquête communs. Une telle collaboration est une procédure courante.
Lundi, l'Italie avait demandé une enquête conjointe. L'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, avait été rappelé à Rome et reçu par la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Le retour de Cornado à Berne a été subordonné à la création d'un groupe d'enquête commun.
Pour autant, «il n'y a pas de crise entre les deux Etats», estime Balzaretti à CH Media. «Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, l’a dit: l’Italie n’a pas de problème diplomatique avec la Suisse, mais avec certaines décisions de la justice valaisanne», étaie-t-il dans les colonnes du Temps.
La Confédération a pris note de la demande de l'Italie. Le Département fédéral des affaires étrangères a souligné que cette question relevait de la compétence de la justice valaisanne. (jzs/ats)