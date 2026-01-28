ciel couvert
Constellation: pas de crise entre la Suisse et l'Italie

Roberto Balzaretti, Staatssekretaer, spricht an einer Medienkonferenz ueber das Europadossier, am Freitag, 28. September 2018, in Bern. (KEYSTONE/ Peter Schneider).
Roberto Balzaretti est l'ambassadeur de Suisse en Italie.Image: KEYSTONE

Crans-Montana: «Il n'y a pas de crise entre la Suisse et l'Italie»

Roberto Balzaretti, ambassadeur de Suisse à Rome, calme le jeu autour de l'enquête sur la tragédie du Nouvel An. Il assure qu'une rencontre est prévue entre enquêteurs suisses et italiens.
28.01.2026, 06:1628.01.2026, 06:16

Selon l'ambassadeur suisse à Rome, Roberto Balzaretti, le Ministère public valaisan rencontrera le Ministère public romain à la mi-février. «La coopération entre les autorités judiciaires italiennes et suisses dans l'affaire Crans-Montana est déjà en cours», déclare Balzaretti dans une interview accordée à CH Media, éditeur de watson.

«Le Ministère public romain souhaitait avoir des rencontres techniques (...) et le Valais est d’accord pour avoir ces discussions» dit Balzaretti dans un entretien publié mercredi dans le Temps.

Qui est la procureure «têtue et carrée» sur qui l'Italie met la pression?

L'Italie a effectué cette requête avant même qu'une décision ne soit prise concernant la demande d'entraide judiciaire. La date de la rencontre est fixée à la mi-février.

«Il ne s'agit pas d'un retard de la part de la Suisse, mais de la première date possible pour le ministère public de Rome»
Roberto Balzaretti

Le 13 janvier, le parquet de Rome a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. L'Office fédéral de la justice l'a transmise le lendemain au parquet valaisan, a indiqué mardi l'office fédéral. Les autorités judiciaires valaisannes souhaitent répondre à la demande italienne d'ici à la fin de la semaine au plus tard.

Un groupe d'enquête commun

Selon l'Office fédéral de la justice, les deux autorités judiciaires ont également la possibilité de former des groupes d'enquête communs. Une telle collaboration est une procédure courante.

Lundi, l'Italie avait demandé une enquête conjointe. L'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, avait été rappelé à Rome et reçu par la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Le retour de Cornado à Berne a été subordonné à la création d'un groupe d'enquête commun.

«C'est insultant»: les politiciens suisses se fâchent contre l'Italie

Pour autant, «il n'y a pas de crise entre les deux Etats», estime Balzaretti à CH Media. «Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, l’a dit: l’Italie n’a pas de problème diplomatique avec la Suisse, mais avec certaines décisions de la justice valaisanne», étaie-t-il dans les colonnes du Temps.

«C’est d’ailleurs à la limite de ce que l’on peut dire, en tant que politique, à l’égard d’un organe juridique, compte tenu de la séparation des pouvoirs»
Roberto Balzaretti

La Confédération a pris note de la demande de l'Italie. Le Département fédéral des affaires étrangères a souligné que cette question relevait de la compétence de la justice valaisanne. (jzs/ats)

