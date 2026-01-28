Choisie pour ses capacités de communication, Béatrice Pilloud est à la tête du ministère public valaisan depuis 2024. Image: KEYSTONE

Qui est la procureure «têtue et carrée» sur qui l'Italie met la pression?

Ce week-end, la patronne du gouvernement italien a renforcé le concert d’indignation contre la procureure générale valaisanne. Lors de son élection, celle-ci avait été élue grâce à ses capacités en communication. Aujourd'hui, que reste-t-il des promesses de sa nomination?

Julian Spörri / ch media

Béatrice Pilloud reste figée quelques secondes. Elle vient d’être élue nouvelle procureure générale du Valais. Sur la tribune du Grand Conseil, son mari lui serre la main, sa fille applaudit, son fils souffle visiblement. Béatrice Pilloud, elle, doit d’abord se ressaisir. Puis elle se tourne, rayonnante, vers les caméras de télévision.

Ce matin-là, dit-elle, elle n’était pas du tout certaine de remporter l’élection. Et encore moins de devenir la première femme à prendre la tête du ministère public valaisan.



Elle n'aurait pas davantage imaginé, ce 15 novembre 2023, qu’elle incarnerait deux ans plus tard l’instruction sur la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana, suivie à la loupe dans le monde entier, en particulier en Italie.

Samedi, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a chargé son ambassadeur à Berne de faire part à Béatrice Pilloud de la «vive indignation» suscitée par la remise en liberté du gérant de bar Jacques Moretti, sorti de détention provisoire. Mais alors, qui est cette procureure en chef sur laquelle repose une pression immense?

Une soudaine disparition qui questionne

Dans la matinée du 1ᵉʳ janvier, Béatrice Pilloud semble tout maîtriser. A 10h25 précises, à Crans-Montana, elle prend la parole devant les médias et formule une promesse solennelle:

«Nous ferons tout pour éclaircir les circonstances de ce drame»

Telle une cheffe de la communication, elle dirige la toute première conférence de presse et passe ensuite la parole aux autres représentants des autorités. Sa présence aux côtés d’élus cantonaux et communaux ne suscitera des critiques que plus tard.

La procureure générale endosse alors exactement le rôle que l’on attendait d’elle au moment de son élection. A l'époque, l’évaluation de l’organe cantonal de surveillance de la justice avait salué ses «excellentes compétences en communication» et son «très bon sens de la gestion des conflits».

Dans les jours qui suivent la catastrophe, Béatrice Pilloud reste présente sur toutes les chaînes. La radio française RTL est même accueillie dans ses bureaux, à Sion.

La disparition

Puis, soudainement, elle disparaît des radars. Elle ne répond plus aux critiques de plus en plus virulentes. Pourquoi les corps des victimes de l’incendie n’ont-ils pas été autopsiés? Pourquoi le ministère public n’a-t-il saisi les téléphones portables du gérant du bar, Jacques Moretti, que plusieurs jours après la tragédie? Et pour quelle raison les représentants de la commune ne sont-ils toujours pas officiellement mis en cause?

Lors d’une conférence de presse, le 3 janvier à Crans-Montana, Béatrice Pilloud avait des micros du monde entier braqués sur elle. Image: keystone

Ces questions restent sans réponse. Les interviews sont inexistantes, les communiqués rarissimes. Le ministère public ne fonctionne pas au même rythme que les médias. Et, selon un avocat qui connaît bien Béatrice Pilloud sur le plan professionnel, la procureure générale cherche aussi à éviter les faux pas en matière de communication.

Un rôle particulier

La procureure ne mène pas elle-même les enquêtes, mais cumule les rôles de coordinatrice et de porte-parole. Une particularité liée à l’organisation du ministère public valaisan, qui ne dispose pas de service médias.

Bien avant la tragédie de Crans-Montana déjà, cela avait conduit Béatrice Pilloud à gérer les sollicitations journalistiques de manière très variable selon le moment, et peut-être l’intérêt. Tantôt, elle se contentait de réponses laconiques, tantôt, elle rappelait et prenait vingt minutes pour échanger.

En 2025, Béatrice Pilloud s’est parfois livrée de manière très personnelle dans les médias. Elle confiait sans détour à la SRF:

«Je suis parfois un peu têtue et carrée»

Née à Viège et élevée à Sion, elle attribuait ces traits de caractère à ses racines haut-valaisannes. Pour ses études de droit, la Valaisanne est partie à Neuchâtel. De retour à Sion, elle s’est forgé une solide réputation avec son étude d’avocate, grâce à des dossiers «précis», disent ses pairs, et à son «engagement». Son réveil sonne souvent déjà à 4h30.

Une candidate qui inspire le renouveau

Béatrice Pilloud n’est passée de la défense pénale à l’accusation qu’avec son élection à la tête du ministère public valaisan. Or, le deuxième critère de l’offre d’emploi était clair: «expérience avérée dans la poursuite pénale». Un critère qu’elle ne remplissait pas.

Béatrice Pilloud, ici lors d'une conférence de presse après un l'incendie de Crans-Montana, le jeudi 1er janvier 2026. Image: Keystone

En 2023, malgré cette «absence d’expérience dans la fonction de procureur», la commission de la justice a estimé que sa candidature était la meilleure. Elle aurait certes besoin d’un temps d’adaptation, mais pourrait insuffler un vent nouveau au ministère public valaisan.

Celui-ci traversait alors une crise. Le personnel quittait le navire et le procureur général avait jeté l’éponge. Une situation qui s’est révélée défavorable pour son concurrent, Olivier Elsig, issu du parti du Centre. Actif depuis plus de dix ans comme procureur en Valais, il incarnait le statu quo.



L’évaluation pointait en outre chez lui des «lacunes en communication» et un style de direction très hiérarchique, à l’opposé de l’approche «consensuelle» attribuée à Béatrice Pilloud. Des qualités que plusieurs élues ont saluées le jour du vote au parlement cantonal.

Olivier Elsig, premier procureur cantonal, le 11 décembre 2023. Image: Keystone

La candidature de Béatrice Pilloud était portée par le PLR et soutenue par l’UDC du Haut-Valais ainsi que par la gauche. Même certains représentants du Centre avaient voté pour elle, et donc contre Olivier Elsig. Un choix assumé en faveur du renouveau, et non de l’expérience purement judiciaire du candidat.

Une pression accrue depuis le drame

Du côté des vaincus, on estime que le déroulement de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana confirme les craintes exprimées lors de l’élection. Un député lâche:

«Seule l'habitude permet d’avoir les bons réflexes»

Selon lui, Olivier Elsig aurait justement apporté cette expérience en temps de crise. En tant que procureur, il a instruit l’autre grande catastrophe valaisanne de ce début de siècle, l’accident de car de Sierre, qui avait fait 28 morts, dont principalement des enfants.

Olivier Elsig n’est toutefois pas impliqué dans le dossier de Crans-Montana. En tant que procureur en chef du Valais central, il n'est pas concerné par l’enquête. En revanche, son cousin représente des familles de victimes de l’incendie et a haussé le ton après les auditions de la semaine dernière:

«Nous ne sommes pas encore allés assez loin»

Béatrice Pilloud connaît bien la promiscuité des relations en Valais. A l’époque où elle exerçait comme avocate, elle a défendu Cédric Flaction, un fraudeur présumé dans le vin et lié au négociant Dominique Giroud, une figure qui occupe la justice valaisanne depuis des années.

Dans le cadre de l’affaire Giroud, le Tribunal cantonal avait décrété que Béatrice Pilloud, devenue entre-temps procureure générale, était en situation de conflit d’intérêts. Débordée par l’enquête, la procureure chargée du dossier, Rahel Brühwiler, avait demandé de l’aide. Comme l’a révélé Le Temps en octobre, elle accusait Béatrice Pilloud d’avoir influencé la procédure. Rahel Brühwiler avait fini par se donner la mort.

Faire face à l'indignation de l'Italie

Cet épisode tragique donne la mesure des tensions persistantes au sein du ministère public valaisan. Béatrice Pilloud, qui s’était engagée à «remettre de l’humain» dans l’institution, a encore un vaste chantier devant elle.

Sur le plan structurel, le problème tient à un effectif trop réduit face à une charge de travail en constante hausse. Entre 2021 et 2024, le nombre de nouvelles affaires a augmenté de plus de 30%. Dans son rapport annuel 2024, Béatrice Pilloud lançait un véritable «cri d’alarme», réclamant davantage de moyens. Message entendu, car durant les deux premières années de son mandat, le parlement a renforcé les effectifs du ministère public, la dernière fois en décembre, avec trois postes supplémentaires.

La preuve aussi que son style, à la fois courtois et ferme, lui permet de se faire entendre, lorsqu’elle le souhaite et que cela sert sa stratégie. Samedi encore, après la sortie du gouvernement italien, elle a repris la main sur le dossier de Crans-Montana. Interrogée par Keystone-ATS, Béatrice Pilloud a rappelé que la décision de libérer Jacques Moretti relevait du tribunal des mesures de contrainte. Elle a lancé: