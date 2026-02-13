Comment va le tourisme à Crans-Montana?
Toujours endeuillée, Crans-Montana (VS) compose avec un secteur touristique fragilisé en ce début d'année. A l'approche d'une période de vacances, le directeur de l'Office du tourisme de la station cherche toutefois à rester optimiste.
La situation semble contraster avec la vague d'annulations qui a touché la station au début du mois de janvier, après le drame du Constellation.
Autre point réjouissant pour le secteur: l'arrivée de la neige, souligne Bruno Huggler. «Nous sommes confiants que les conditions seront excellentes et que cela aura certainement un impact positif sur la venue de la clientèle.» Crans-Montana compte près de 1300 chambres d'hôtels et 12'000 chalets-appartements, rappelle le directeur de l'Office du tourisme.
Une ambiance «triste»
Malgré cet élan d'optimisme, les acteurs du secteur ne cachent pas qu'une ambiance «triste» règne encore dans la région. «Il y a globalement moins d'enthousiasme, note Philippe Nicolle, patron d'un établissement festif de la station et président de l'association des cafetiers-restaurateurs locaux, également interrogé par la RTS. Ce sera certainement une saison qui va être triste à tous les niveaux.»
Les vacances scolaires de février commencent ce week-end dans plusieurs cantons, notamment dans ceux de Vaud, du Valais, de Fribourg et du Jura. (sda/ats)