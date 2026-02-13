assez ensoleillé
Constellation: Plainte déposée contre Nicolas Féraud

La commune de Crans-Montana (ici son président Nicolas Féraud) ne sera pas partie plaignante dans l&#039;affaire du bar &quot;Le Constellation&quot;.
Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana.Keystone

Plainte pénale contre le président de Crans-Montana

Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, est poursuivi en justice suite au drame du Constellation. La plainte émane de deux avocats représentant une victime et ses parents.
13.02.2026, 08:3713.02.2026, 10:07

Dans l'affaire du drame du bar «Le Constellation», une plainte pénale vise désormais le président de la commune de Crans-Montana (VS) Nicolas Féraud. L'information émanant du journal Le Temps a été confirmée à Keystone-ATS par une source proche de l'enquête.

Cette plainte pénale a été envoyée le 26 janvier dernier par Alain et Anne-Sophie Viscolo. Les deux avocats valaisans représentent une victime brûlée grièvement et ses parents.

Les bougies sont interdites au mémorial des victimes du Constellation

Lésions corporelles par négligence

Cette plainte cible les époux Jacques et Jessica Moretti, mais aussi Nicolas Féraud. Le président de la commune de Crans-Montana y est accusé de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d'autrui par dol direct, d'incendie par négligence ainsi que d'une série de violations de la responsabilité et des devoirs imposés par la loi sur les communes, notamment de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.

Nicolas Féraud dit ne pas être au courant de cette plainte et ne la commente pas. Il est présumé innocent. (sda/ats)

