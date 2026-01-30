Roze est soignée en Belgique, elle s'apprête à rentrer en Suisse. capture d'écran/canva

«L'extincteur était là»: une victime regrette la réaction de Jessica Moretti



Roze a survécu au drame du 31 décembre à Crans-Montana. Peu avant sa sortie d'hôpital et son retour en Suisse, elle épingle Jessica Moretti, qui aurait préféré sortir plutôt que d'utiliser l'extincteur. Témoignage.

Alors que les médecins étaient, à l'origine, «réservés» quant à ses chances de survie, Roze s'apprête à rentrer en Suisse, avec son père — après un coma et plusieurs greffes de peau, comme le rapporte le média belge RTL Info.

La nuit du 31 décembre, où le drame qui a coûté la vie à 40 personnes est survenu, l’étudiante en biologie et en chimie — qui veut devenir médecin — alimentait les réseaux sociaux «pour le compte des propriétaires» du Constellation. Ses souvenirs d'avant et de juste après le drame seraient très limpides, affirme-t-elle à l’antenne.

«Je dis de manière forte 'il y a le feu’!»

Elle raconte:

«Ca faisait seulement quinze minutes que j’étais là-bas. Ensuite je suis descendue avec mon appareil photo. A un moment je me retourne, et je vois un peu de feu au plafond. Je ne réfléchis pas trop, je remonte, et je dis de manière forte 'il y a le feu’!» Roze

Ensuite, «tout le monde est sorti en même temps: vu que c’était très rapide, c’était compliqué de sortir. Moi je suis sortie par une fenêtre, et j’ai été en direction de la route pour demander à une voiture d’appeler les urgences. Car je savais qu’il y avait des blessés.»

«J’ai trouvé un endroit où j’ai pu mettre mes mains dans l’eau — mais je ne savais pas encore que j’étais brûlée au visage et au bas du dos» Roze

La réaction de Jessica Moretti

Depuis que Roze est sortie du coma, les images les plus fortes du drame la réveillent plusieurs fois par nuit. Elle revoit les brûlés, entends à nouveau les cris...

Interrogée sur les propriétaires par le journaliste Roze raconte:

«J’aurais bien voulu que la propriétaire fasse un peu plus» Roze

Et d'ajouter: «Parce que l’extincteur était derrière le bar, et c’est elle qui était derrière le bar.»

«Donc j’aurais bien voulu qu’elle le prenne et qu’elle éteigne le feu, avant qu’il se propage partout» Roze

Pour rappel, Jessica Moretti, présumée innocente, a répété être montée précipitamment dehors pour alerter son agent de sécurité et appeler les pompiers. Un enregistrement du centre de secours prouve que c’est bien elle qui a donné la première alerte, à 1h27. (dag)