«L'extincteur était là»: une victime regrette la réaction de Jessica Moretti
Alors que les médecins étaient, à l'origine, «réservés» quant à ses chances de survie, Roze s'apprête à rentrer en Suisse, avec son père — après un coma et plusieurs greffes de peau, comme le rapporte le média belge RTL Info.
La nuit du 31 décembre, où le drame qui a coûté la vie à 40 personnes est survenu, l’étudiante en biologie et en chimie — qui veut devenir médecin — alimentait les réseaux sociaux «pour le compte des propriétaires» du Constellation. Ses souvenirs d'avant et de juste après le drame seraient très limpides, affirme-t-elle à l’antenne.
«Je dis de manière forte 'il y a le feu’!»
Elle raconte:
Ensuite, «tout le monde est sorti en même temps: vu que c’était très rapide, c’était compliqué de sortir. Moi je suis sortie par une fenêtre, et j’ai été en direction de la route pour demander à une voiture d’appeler les urgences. Car je savais qu’il y avait des blessés.»
La réaction de Jessica Moretti
Depuis que Roze est sortie du coma, les images les plus fortes du drame la réveillent plusieurs fois par nuit. Elle revoit les brûlés, entends à nouveau les cris...
Interrogée sur les propriétaires par le journaliste Roze raconte:
Et d'ajouter: «Parce que l’extincteur était derrière le bar, et c’est elle qui était derrière le bar.»
Pour rappel, Jessica Moretti, présumée innocente, a répété être montée précipitamment dehors pour alerter son agent de sécurité et appeler les pompiers. Un enregistrement du centre de secours prouve que c’est bien elle qui a donné la première alerte, à 1h27. (dag)