bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Culture

L’écrivain haïtien et suisse Austin de Drouillard est mort

L’écrivain haïtien et suisse Austin de Drouillard est mort

L’écrivain Austin de Drouillard meurt à Bâle, à 83 ans, laissant un récit sur une enfance brisée entre Haïti et la Suisse.
29.04.2026, 14:4629.04.2026, 14:46

L’écrivain haïtien Jean-Raoul Austin de Drouillard, arrivé enfant à Bâle dans des circonstances difficiles, est décédé dans la cité rhénane. Son roman autofictionnel «Im falschen Leben» doit paraître en allemand début mai.

La maison d’édition bâloise Lenos Verlag avait annoncé la sortie du roman Im falschen Leben. Eine Jugend (Dans une vie qui n’est pas la sienne. Une jeunesse) pour le 4 mai. Mercredi, elle a toutefois indiqué que son auteur, Jean-Raoul Austin de Drouillard, était mort «après une courte et grave maladie». Il était âgé de 83 ans.

L’écrivain et spécialiste de littérature et de linguistique Jean-Raoul Austin de Drouillard est décédé le 28 avril à Bâle. Il raconte sa jeunesse difficile entre Haïti et Bâle dans son roman &quot;Im ...
Austin de Drouillard, en 2025.Keystone

Dans son roman, l’auteur – né le 23 décembre 1942 à Port-au-Prince, d’une mère dont les origines remontent au peuple Dogon (Mali) et d’un père descendant des premiers colons français de Saint-Domingue – raconte l’histoire d’un garçon haïtien. Dans les années 1950, sous la dictature de François Duvalier, les parents de l’enfant sont assassinés lors d’une attaque brutale. Un ami de la famille sauve alors le garçon de six ans et l’emmène en Suisse.

Il grandit ensuite à Bâle, dans un milieu bourgeois et juif, dans la maison Schöneck, dans la vieille ville. Les événements survenus en Haïti y restent tus. L’enfant se sent soumis à l’amour sans limites de son protecteur, un amour parfois étouffant, tandis qu'il a de la peine à adhérer aux valeurs parentales, qui lui restent étrangères.

Ses années de jeunesse sont marquées par le traumatisme, la recherche de son identité et d’une patrie culturelle. Peu à peu, il parvient à répondre au racisme quotidien avec un humour acerbe, à résister à des relations intrusives et à poursuivre ses propres objectifs de manière autonome.

Une histoire personnelle fictionnalisée

Cette histoire romanesque fictionnalisée correspond dans ses grandes lignes à celle de l’auteur. À partir des années 1970, Jean-Raoul Austin de Drouillard a étudié en Allemagne la linguistique et la littérature française, ainsi que l’histoire et la philosophie. Il a ensuite poursuivi des études au Canada, en France et à Bâle.

Il a consacré sa vie professionnelle à l’enseignement universitaire et à la recherche en France, au Canada et au Botswana. Il a passé ses dernières années entre le Botswana, le Canada et ponctuellement Bâle, où il est décédé le 28 avril.

Il avait encore tenu entre ses mains, quelques jours avant sa mort, son roman tout juste sorti de l’imprimerie. Deux livres sont parus en français: Le masque (2007) et «Tournier ou le retour au sens dans le roman moderne» (1992). (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Une invasion de méduses sur la côte adriatique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Que signifie l'amitié pour vous? Dites-nous tout!
Nous sommes plus connectés que jamais, mais plus d'une personne sur trois se sent seule en Suisse. Nous voulons savoir ce que vous pensez de l'amitié et comment vous vivez vos relations amicales. Participez à notre sondage.
Plusieurs études montrent que des relations sociales étroites constituent un facteur important pour le bien-être et contribuent même à une longue vie. Et pourtant, plus de 42% des personnes vivant en Suisse se sentent parfois ou souvent seules. Ce pourcentage grimpe à près de 60% chez les 15-24 ans.
L’article