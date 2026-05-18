L'attaque contre Salt illustre la vulnérabilité de la Suisse face aux cybercriminels. Image: montage watson

Salt a été cyberattaqué

L'opérateur suisse Salt a connu vendredi d’importants problèmes de réseau. On sait désormais pourquoi: l’entreprise a été victime d’une cyberattaque.

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De nombreux utilisateurs suisses de services comme Netflix, TikTok ou Cloudflare ont été touchés vendredi soir par une panne d’internet. La cause était une interruption du réseau chez l’opérateur Salt, comme on vous le racontait. On sait désormais pourquoi Salt est resté «hors ligne» durant environ 40 minutes. Comme le rapporte Le Temps, l’entreprise de télécommunications a été la cible d’une cyberattaque.

Salt a confirmé au quotidien genevois que l’infrastructure de l’opérateur avait été visée par une attaque:

«La perturbation survenue vendredi soir a duré environ quarante minutes. Nous pouvons indiquer qu’il s’agissait d’une attaque externe de type DDoS. Nos équipes techniques sont intervenues très rapidement et les défenses ont été déployées afin de limiter l’impact et de rétablir la situation dans les meilleurs délais.»

Avec une attaque DDoS «Distributed Denial-of-Service» («déni de service distribué»), les attaquants cherchent à saturer un service en ligne à l’aide d’un flot massif de requêtes automatisées et simultanées afin de provoquer son effondrement.

Dans ce cas précis, seuls les utilisateurs du réseau fixe ont été touchés, le réseau mobile n’a pas été affecté. Les clients de Swisscom et de Sunrise n’ont pas non plus été concernés. Ils ne pouvaient toutefois plus joindre, via le réseau fixe, des personnes utilisant Salt.

Des auteurs inconnus de la cyberattaque contre Salt

Il est actuellement impossible de savoir qui a lancé cette offensive, les attaques DDoS survenant en général de manière soudaine et sans avertissement préalable. Mais ces dernières années, ce type d’attaque par saturation de serveurs s’est multiplié en Suisse, comme dans toute l’Europe.

Dans plusieurs cas, des groupes d’hacktivistes prorusses, organisés via des canaux du service de messagerie Telegram, ont été clairement identifiés comme étant à l’origine des attaques.

En Suisse, des établissements de santé, des administrations communales et municipales ainsi que d’autres institutions publiques ont déjà été visés par des attaques DDoS. Maigre consolation, les dégâts restent généralement limités. (dsc/con/hun)