Des soldats reçoivent un SMS suspect avant leur mission. Image: Raphael Rohner

5000 soldats suisses ont reçu un SMS suspect: ce que ça cache

Jusqu'à 5000 militaires contribuent à la sécurité du Forum économique mondial de Davos. Leur capacité à déjouer les cyberattaques a été mise à rude épreuve juste avant le début de la conférence.

Othmar von Matt / ch media

Des milliers de soldats suisses ont reçu un étrange «ordre de mission*MOB» par SMS. Un lien menant à davantage d'informations accompagnait cet appel à la mobilisation. Le tout a été envoyé à près de 5000 militaires prochainement déployés pour le Forum économique mondial (WEF) de Davos.

Ceux qui ont cliqué sur le lien ont atterri sur un site expliquant qu'ils avaient mal réagi et qu'ils venaient d'être victimes d'une attaque de phishing. Il ne s'agissait heureusement que d'une simulation. Les criminels recourent massivement à ce type de méthode pour récolter des données personnelles: mots de passe, numéros de carte de crédit et coordonnées bancaires.

Un test de vigilance et de sécurité digitale

Voilà pourquoi le Commandement cyber de l'armée suisse mène actuellement une vaste campagne de sensibilisation auprès des militaires qui assurent la sécurité de la conférence à Davos du 13 au 29 janvier. La majeure partie des troupes est arrivée dans les Grisons ce lundi. Lorena Castelberg, porte-parole, confirme:

«Il ne s'agit pas d'une véritable attaque, mais d'un exercice»

Le commandement ne précise pas pour l'heure combien de militaires ont activé le lien:

«Nous n'avons pas encore d'évaluation. L'opération se poursuivra jusqu'au début du WEF.»

Des tests de ce genre ont lieu chaque année. La porte-parole constate cependant:

«Nous constatons que les membres de l'armée sont déjà très sensibilisés aux cybermenaces»

«Des formations régulières restent néanmoins nécessaires, car les formes d'attaque évoluent en permanence, notamment grâce à l'IA.»

Il n'en demeure pas moins que les soldats doivent déjouer la ruse cachée derrière l'ordre de mobilisation. «Ils savent en effet», poursuit Castelberg, «qu'on ne les mobilise pas par SMS.»

Une plateforme sécurisée pensée pour l'armée

Les ordres de marche de l'armée suisse se présentent désormais sous forme numérique. Et pas par SMS, mais via l'application DIM-Wallet. Instaurée en octobre 2024, elle permet notamment de consulter les ordres de marche et les permissions sur son téléphone.

La connexion se fait par le biais d'une procédure d'enregistrement sophistiquée et sécurisée. On peut relier l'app au gestionnaire de services numériques de l'armée. Il s'agit en somme d'un moyen d'accéder rapidement à des informations importantes en cas de contrôle ou lors de l'entrée en service. Grâce à DIM-Wallet, l'identification est instantanée, y compris hors ligne.

L'armée suisse a publié une vidéo humoristique sur Tiktok, parlant du système DIM-Wallet. Image: Tiktok / @armee.ch

A Davos, les militaires protègent des infrastructures d'ampleur, entre autres. Ils sont également déployés dans d'autres régions du pays pour assurer la logistique et le soutien au commandement. Ils sont habilités à recourir à des mesures coercitives policières pour accomplir leurs missions. Un droit pour lequel ils sont actuellement en formation et en passe d'être assermentés.

Le service d'assistance de l'armée repose sur le principe de subsidiarité. La responsabilité des opérations incombe par conséquent aux autorités civiles grisonnes.

(Adaptation française: Valentine Zenker)