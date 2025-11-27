en partie ensoleillé
Ces 19 mèmes résument parfaitement le Black Friday 2025

Ces 19 mèmes résument parfaitement le Black Friday
Le Black Friday est de retour.Image: reddit/instagram

Ces 19 mèmes résument parfaitement le Black Friday

En action aujourd'hui, à ne rater sous aucun prétexte: les mèmes les plus amusants sur le Black Friday.
27.11.2025, 09:1027.11.2025, 09:10

Profitez, profitez: promesse de vendeur, ces prochains jours, vous allez pouvoir économiser. A condition de faire preuve de patience et d'avoir de la monnaie en poche. Nous, on n'attend pas. On vous résume le Black Friday en 19 mèmes magnifiques.

Quand ton téléphone est cassé depuis 8 mois...

Black Friday Memes
Image: reddit

Moi, attendant le Black Friday avec impatience.

Ou évidemment:

Lustige Black Friday Memes
Image: instagram

Quand on voit toutes les offres du Black Friday, mais qu'on est à sec.

N'oubliez pas vos animaux de compagnie! Eux aussi ont une wishlist.

Black Friday Memes
Image: instagram

À quoi ressemble le Black Friday à l'étranger?

Black Friday Memes
Image: instagram

En Finlande aussi, on a des Black Fridays.
Tous les vendredis, d'octobre à mars.

Le Black Friday aux Etats-Unis VS en Suisse...

Lustige Black Friday Memes
Image: reddit

Okay, Bro.

Die lustigsten Black Friday Memes
Image: instagram

Quand quelqu'un qui te doit de l'argent te dit qu'il va profiter du Black Friday.

Cette année, on n'achète que ce dont on a vraiment besoin. Peut-être.

Lustige Black Friday Memes
Image: instagram
Black Friday: 16 GIFs et mèmes qui vont vous faire perdre foi en l'humanité

Un seul objectif: Anticiper.

Lustige Black Friday Memes
Image: via boredpanda

Voilà ce qu'on entendait par anticipation.

Die lustigsten Memes zum Black Friday
Image: instagram

Quand est le Black Friday ?
Ce samedi, je crois.

Bien pratique, la paie qui tombe trois jours avant:

Die lustigsten Memes zum Black Friday
Image: reddit

(Vous venez de perdre votre salaire.)

En d'autres termes:

Lustige Black Friday Memes
Image: instagram

Pour les fans de Star Wars

Lustige Black Friday Memes
Image: instagram

Sauf que personne ne veut de Jar Jar à table. Vraiment personne.

Parfois, rien ne vaut une bonne dose d'introspection.

Lustige Black Friday Memes
Image: via boredpanda

Moi: voilà une super occasion d'acheter des cadeaux pour les personnes que j'aime.
Mon moi obscur: tu as besoin d'une nouvelle télévision.

Mais, tout de même, rien ne justifie ce comportement:

Lustige Black Friday Memes
Image: imgflip

La seule règle du Black Friday, c'est qu'il n'y en a pas.

N'y pensez même pas...

Lustige Black Friday Memes
Image: reddit

Quoi qu'il arrive, pensez au personnel de vente...

Black Friday Memes
Image: reddit

Le Black Friday VS les employés des magasins...

...et aux livreurs

Lustige Black Friday Memes
Image: reddit

Ça pourrait aussi vous arriver:

Lustige Black Friday Memes
Image: reddit

Quand vous payez le prix fort parce que la seule chose que vous vouliez n'était pas en soldes.

Et si vous avez vraiment commandé quelque chose:​

Lustige Black Friday Memes
Image: reddit

Vous, attendant un colis...

(sim/Adaptation en français: Valentine Zenker)

