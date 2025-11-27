Le Black Friday est de retour. Image: reddit/instagram

Ces 19 mèmes résument parfaitement le Black Friday

En action aujourd'hui, à ne rater sous aucun prétexte: les mèmes les plus amusants sur le Black Friday.

Profitez, profitez: promesse de vendeur, ces prochains jours, vous allez pouvoir économiser. A condition de faire preuve de patience et d'avoir de la monnaie en poche. Nous, on n'attend pas. On vous résume le Black Friday en 19 mèmes magnifiques.

Quand ton téléphone est cassé depuis 8 mois...

Moi, attendant le Black Friday avec impatience.

Ou évidemment:

Quand on voit toutes les offres du Black Friday, mais qu'on est à sec.

N'oubliez pas vos animaux de compagnie! Eux aussi ont une wishlist.

À quoi ressemble le Black Friday à l'étranger?

En Finlande aussi, on a des Black Fridays.

Tous les vendredis, d'octobre à mars.

Le Black Friday aux Etats-Unis VS en Suisse...

Okay, Bro.

Quand quelqu'un qui te doit de l'argent te dit qu'il va profiter du Black Friday.

Cette année, on n'achète que ce dont on a vraiment besoin. Peut-être.



Un seul objectif: Anticiper.

Voilà ce qu'on entendait par anticipation.

Quand est le Black Friday ?

Ce samedi, je crois.

Bien pratique, la paie qui tombe trois jours avant:

(Vous venez de perdre votre salaire.)

En d'autres termes:

Pour les fans de Star Wars

Sauf que personne ne veut de Jar Jar à table. Vraiment personne.

Parfois, rien ne vaut une bonne dose d'introspection.

Moi: voilà une super occasion d'acheter des cadeaux pour les personnes que j'aime.

Mon moi obscur: tu as besoin d'une nouvelle télévision.



Mais, tout de même, rien ne justifie ce comportement:

La seule règle du Black Friday, c'est qu'il n'y en a pas.

N'y pensez même pas...

Quoi qu'il arrive, pensez au personnel de vente...

Le Black Friday VS les employés des magasins...

...et aux livreurs

Ça pourrait aussi vous arriver:

Quand vous payez le prix fort parce que la seule chose que vous vouliez n'était pas en soldes.

Et si vous avez vraiment commandé quelque chose:​

Vous, attendant un colis...

(sim/Adaptation en français: Valentine Zenker)