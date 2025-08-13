beau temps25°
Lufthansa pourrait aider la Suisse face à Trump

Comment Lufthansa pourrait aider la Suisse face à Trump.
La commande de Lufthansa porte sur une centaine d'appareils Boeing.Image: watson

Comment Lufthansa pourrait aider la Suisse face à Trump

Le groupe allemand d'aviation allemand envisage d'importer ses futurs Boeing via la Suisse. Une mesure qui pourrait aider à réduire le déficit commercial entre avec les États-Unis et atténuer les droits de douane.
13.08.2025, 11:3413.08.2025, 11:34
Le groupe allemand Lufthansa envisage d'acheter de nouveaux avions Boeing aux États-Unis via la Suisse. Cette mesure pourrait réduire le déficit commercial américain avec la Suisse et éviter des droits de douane punitifs, selon une information communiquée mercredi par Tages-Anzeiger.

La commande de Lufthansa porte sur une centaine d'appareils Boeing, d'une valeur catalogue de 21 milliards de francs, qui doivent être livrés au cours des sept prochaines années. Ils ne seraient pas achetés à Malte ou en Irlande, mais via la Suisse, rapporte la publication.

Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus

Cette mesure pourrait contribuer à réduire le déficit commercial entre les États-Unis et la Suisse (48 milliards de francs au premier semestre, livraisons d'or comprises). Lufthansa avait déjà envisagé cette mesure auparavant afin de contourner d'éventuels droits de douane de rétorsion de l'Union Européenne.

Swiss dans la boucle

De son côté, Swiss a confirmé à l'agence AWP les informations publiées. Jens Fehlinger, directeur général de la compagnie helvétique, a rencontré la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Économie Guy Parmelin, la semaine dernière à Washington, pour discuter d'une réduction possible des surtaxes avec des représentants du gouvernement américain.

«Les discussions ont notamment porté sur les conditions-cadres pour l'importation d'avions et les options possibles pour le groupe Lufthansa, pour Swiss, ainsi que pour les États-Unis et les entreprises américaines. Les déclarations sur le contenu de ces réflexions et sur les négociations elles-mêmes sont réservées aux autorités gouvernementales compétentes», déclare un porte-parole.

Swiss rend ses avions «plus confortables», même en classe éco

Interrogée par AWP, Lufthansa ne développe pas l'information, mais dit être «de manière générale, clairement intéressé par la réussite économique à long terme de Swiss. Les achats de flotte sont effectués par le groupe Lufthansa en étroite collaboration avec les compagnies aériennes.»

Sollicité par le journal, l'Office fédéral de l'économie et de l'énergie (SECO) s'est refusé à tout commentaire. (jzs/ats)

