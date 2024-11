Tamara Funiciello est à la tête de la grève des femmes en Suisse. Image: KEYSTONE

«A cause de cette élection, des femmes vont mourir»

La conseillère nationale Tamara Funiciello s'engage depuis le début de sa carrière pour l'égalité entre hommes et femmes. Elle est notamment coprésidente des Femmes socialistes suisses. Pour elle, aujourd'hui est un jour noir. A ses yeux, l'élection de Donald Trump aura des conséquences pour les Suissesses.

Donald Trump a gagné l'élection présidentielle américaine. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez entendu cette nouvelle aujourd'hui?

Tamara Funiciello: J'ai d'abord été sans voix. Et je le suis encore en partie. C'est une honte! C'est tout simplement terrible. Donald Trump est un délinquant sexuel condamné, un homme qui a fait une tentative de coup d'Etat, qui a des tendances néofascistes, et les gens osent voter pour un tel individu comme président.

C'est aussi une défaite pour Kamala Harris...

Oui! Qu’on ne vienne plus me dire que le sexisme n'existe pas. Cette campagne électorale a montré de façon flagrante à quel point une femme et un homme sont jugés différemment. Au sujet de Kamala Harris, on a beaucoup entendu qu'elle n'avait pas été très forte dans tel ou tel débat. Et qu’en est-il de Trump? Lors d'un meeting, il a simplement laissé la musique tourner pendant 40 minutes et s'est mis à danser sans que cela ne pose de problèmes.

«C'est incroyable de voir le niveau auquel nous en sommes»

Pourtant, il est prouvé que de nombreuses femmes ont également voté pour Donald Trump.

Nous savons désormais qu'être une femme n'est pas synonyme d'être féministe. Tout comme être un homme n'est pas synonyme d'être misogyne.

Que signifie l'élection de Trump pour le monde?

Ce que ça signifie? C'est bien ça le problème. Avec lui, tout - et rien - peut arriver. Dire qu'il aura accès à la bombe atomique. Une chose est sûre: la situation des minorités aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde, va se dégrader massivement.

A propos de Tamara Funiciello Tamara Funiciello est coprésidente des Femmes socialistes suisses. Elle a présidé la Jeunesse socialiste suisse pendant trois ans avant d'être élue au Conseil national pour le canton de Berne en 2019. Elle se décrit elle-même comme «féministe de la tête aux pieds et socialiste dans le corps et l’âme».

Que signifie cette élection pour les femmes?

A cause de cette élection, des femmes vont mourir. A cause de Trump, des femmes meurent déjà aujourd'hui. Il a supprimé le droit à l'avortement. Il a ouvertement admis, à l'approche de ces élections, qu'il envisageait d'interdire aux femmes l'accès aux moyens de contraception, comme la pilule. Il a ordonné le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. En partie par sa faute, les femmes afghanes ne peuvent même plus se parler entre elles. Les droits des femmes sont des droits humains!

Pensez-vous que le résultat de cette élection influencera la politique suisse?

Absolument. Déjà en 2016, lorsque Trump est devenu président pour la première fois, les effets se sont fait sentir. La polarisation s'est accrue. L'ambiance s'est détériorée. L'indicible est soudain redevenu possible. Nous ne devons pas croire que ce qui se passe aux Etats-Unis n'a rien à voir avec ce qu’il se passe ici. Dans notre Parlement siègent des personnes comme Andreas Glarner, qui se réjouissent en public de la victoire de Trump, qui ont la même idéologie misogyne. Nous ne devons pas accepter cela.

«Aujourd'hui, nous avons encore le droit de pleurer. Demain, nous devrons nous relever et nous battre»

Comment allez-vous mener ce combat?

En Suisse, nous avons heureusement de nombreuses possibilités de nous opposer à une politique inhumaine. Nous avons des votations, des élections cantonales et communales, nous pouvons descendre dans la rue. C'est ce que je ferai le 23 novembre. Il y aura une manifestation contre la violence envers les femmes. L'élection de Donald Trump y sera certainement abordée. Ces élections américaines nous rappellent ce que nous perdons lorsque nous cessons de lutter pour les droits des femmes, notamment quand nous pensons avoir déjà atteint notre but.

En parallèle, le Conseil fédéral compte en son sein Albert Rösti, une personne qui a publiquement admis la semaine dernière qu'elle souhaitait que Donald Trump devienne président des Etats-Unis.

Oui, cette déclaration de Rösti montre le glissement significatif des idées vers la droite en Suisse. Je ne comprends pas comment il peut soutenir un homme qui veut restreindre davantage les droits des femmes et qui a des tendances néofascistes. Rösti me contredirait probablement en disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit qu'il souhaitait «plutôt Trump». Mais alors, que voulait-il dire? Si quelqu'un comme Trump est élu, nous aurons droit à l’entier du «package». Et donc aussi sa politique misogyne.

«Il est tout simplement inadmissible qu'un conseiller fédéral suisse soutienne une telle chose»

Souhaitez-vous donc que le Conseil fédéral adopte une position claire vis-à-vis des Etats-Unis au cours des quatre prochaines années?

Oui, je souhaite que le Conseil fédéral s'engage activement pour les droits des femmes, les droits de l'homme, la paix, l'Etat de droit et la démocratie. J'espère honnêtement qu'il le fera.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich