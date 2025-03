Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

Il existe également des risques liés au manque de sensations. «Comme les gens ne ressentent plus la douleur, le danger est qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils se brûlent ou qu’ils se sont cassé le poignet ou la cheville», prévient Stéphane Caduff dans Le Matin Dimanche.

«Dans ce groupe particulier, 30% des gens ont pris de la kétamine au cours des douze derniers mois. Entre 2012 et 2021, cette prévalence tournait autour de 20%»

Selon la Centrale nationale de coordination des addictions (Infodrog), en fonction du type de personnes et du contexte dans lequel elle est prise, elle a les effets suivants:

Selon Frank Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse, cette drogue figure juste après les substances les plus utilisées comme le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy et les amphétamines.

«L’Agence européenne sur les drogues (EUDA) fournit davantage d’informations sur la kétamine. Les quantités saisies, précise l’EUDA, varient au fil du temps. Mais les graphiques qu’elle publie montrent une hausse. On parle ainsi de quasi 2,8 tonnes saisies en 2022 (dernière année fournie, avec quelques grosses prises), contre près de 180 kilos en 2016.»

Les quantités importées de cette drogue de synthèse, généralement aspirée par le nez, mais qui peut aussi être injectée, ne peuvent pas être précisément établies. Pour la Suisse, Le Matin Dimanche évoque les chiffres de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF): 175kg saisis en 2024, contre 84kg en 2023.

On parle là d'usage «récréatif», soit en dehors de son utilisation initiale. La kétamine est à la base utilisée comme anesthésiant. Elle sert également à traiter des dépressions qui résistent à d'autres traitement, rappelle le journal dominical.

Dans un état des lieux concernant la prise de cette drogue de synthèse, Le Matin Dimanche rappelle en préambule ces mots qui ont fait le tour du monde. Le journal explique ensuite comment la kétamine suscite de plus en plus l'inquiétude en Suisse.

«Washington est devenu la cour de Néron: un empereur incendiaire et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique»

On se rappelle des mots du sénateur français Claude Malhuret, devenu le héros des anti-Trump, qui mentionnait cette drogue encore peu connue:

La kétamine semble devenir de plus en plus populaire, y compris en Suisse. C'est ce que rapportent les milieux de la prévention.

