Saccagé, ce collège romand sera fermé lundi matin
Le chaos est tel que la direction du collègue de Beausobre, à Morges, a décidé de fermé l'établissement lundi matin. Comme le rapporte 24 heures, ce ne sont pas moins de 790 élèves qui resteront à la maison, tandis que l'établissement sera remis en état.
Le quotidien vaudois détaille des actes de vandalismes survenus ce week-end, et d'une ampleur inédite: des serrures forcées, des portes arrachées, des tags et même des vols.
Dans 24 heures, le directeur de l'école, Cyril Mignot, témoigne:
Non seulement la liste des actes de vandalisme est impressionnante, mais il s'agit en réalité de la quatrième fois en quelques mois que des voleurs s'introduisent dans l'école, explique 24 heures.
L'annonce a donc été envoyée au parents des élèves de la 9e à la 11e année:
Le collège dit vouloir contacter la commune de Morges afin de renforcer ses mesures de sécurité. L'établissement avait déjà connu un drame, avec une bagarre au couteau entre deux élèves, en avril dernier. (joe)