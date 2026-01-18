Des personnes ont tagué et détruits des locaux du collège de Beausobre, avant de repartir avec des objets de valeur.

Saccagé, ce collège romand sera fermé lundi matin

Des actes de vandalismes d'une ampleur inédite ont contrainte la direction du collège de Beausobre, à Morges, à fermer durant une demi-journée.

Le chaos est tel que la direction du collègue de Beausobre, à Morges, a décidé de fermé l'établissement lundi matin. Comme le rapporte 24 heures, ce ne sont pas moins de 790 élèves qui resteront à la maison, tandis que l'établissement sera remis en état.

Le quotidien vaudois détaille des actes de vandalismes survenus ce week-end, et d'une ampleur inédite: des serrures forcées, des portes arrachées, des tags et même des vols.

Dans 24 heures, le directeur de l'école, Cyril Mignot, témoigne:

«Nous avons constaté que des individus se sont introduits dans le bâtiment principal dérobant des objets de valeur, cassant les portes, taguant les tableaux, détruisant et saccageant le matériel dans nombre de locaux du bâtiment B2.»

Non seulement la liste des actes de vandalisme est impressionnante, mais il s'agit en réalité de la quatrième fois en quelques mois que des voleurs s'introduisent dans l'école, explique 24 heures.

L'annonce a donc été envoyée au parents des élèves de la 9e à la 11e année:

«Nous avons pris la décision de mettre en congé tous les élèves de 8h à 12h05 le lundi 19 janvier. Les cours reprendront selon l’horaire habituel dès 14h. Un service d’accueil sera assuré le matin au bâtiment 1 (B1).»

Le collège dit vouloir contacter la commune de Morges afin de renforcer ses mesures de sécurité. L'établissement avait déjà connu un drame, avec une bagarre au couteau entre deux élèves, en avril dernier. (joe)