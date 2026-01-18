brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Ecole

Saccagé, le collègue Beausobre à Morges sera fermé lundi matin

Beausobre à Morges montage
Des personnes ont tagué et détruits des locaux du collège de Beausobre, avant de repartir avec des objets de valeur.

Saccagé, ce collège romand sera fermé lundi matin

Des actes de vandalismes d'une ampleur inédite ont contrainte la direction du collège de Beausobre, à Morges, à fermer durant une demi-journée.
18.01.2026, 20:0818.01.2026, 20:08

Le chaos est tel que la direction du collègue de Beausobre, à Morges, a décidé de fermé l'établissement lundi matin. Comme le rapporte 24 heures, ce ne sont pas moins de 790 élèves qui resteront à la maison, tandis que l'établissement sera remis en état.

Le quotidien vaudois détaille des actes de vandalismes survenus ce week-end, et d'une ampleur inédite: des serrures forcées, des portes arrachées, des tags et même des vols.

Les habitants de votre commune ont-ils des diplômes? Voici la réponse

Dans 24 heures, le directeur de l'école, Cyril Mignot, témoigne:

«Nous avons constaté que des individus se sont introduits dans le bâtiment principal dérobant des objets de valeur, cassant les portes, taguant les tableaux, détruisant et saccageant le matériel dans nombre de locaux du bâtiment B2.»

Non seulement la liste des actes de vandalisme est impressionnante, mais il s'agit en réalité de la quatrième fois en quelques mois que des voleurs s'introduisent dans l'école, explique 24 heures.

L'annonce a donc été envoyée au parents des élèves de la 9e à la 11e année:

«Nous avons pris la décision de mettre en congé tous les élèves de 8h à 12h05 le lundi 19 janvier. Les cours reprendront selon l’horaire habituel dès 14h. Un service d’accueil sera assuré le matin au bâtiment 1 (B1).»

Le collège dit vouloir contacter la commune de Morges afin de renforcer ses mesures de sécurité. L'établissement avait déjà connu un drame, avec une bagarre au couteau entre deux élèves, en avril dernier. (joe)

Une bagarre entre deux mineurs à Morges fait un blessé
L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vaud autorisé à abattre trois louveteaux de la meute de Jougne-Suchet
Le Canton de Vaud a reçu le feu vert de l’Office fédéral de l’environnement pour tirer jusqu’à trois jeunes loups de la meute transfrontalière de Jougne-Suchet, jugée responsable de nombreuses attaques sur le bétail.
Le Canton de Vaud veut abattre trois jeunes loups de la meute de Jougne-Suchet. L'autorisation de tir, validée le 12 janvier par l'Office fédéral de l'environnement, court jusqu'à la fin du mois.
L’article