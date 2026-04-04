Cette commune a un problème à cause d'une grosse fuite de lait



Un déversement accidentel de lait a provoqué une pollution sur plusieurs kilomètres dans un ruisseau à Villariaz.

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L’incident, signalé vendredi, a affecté l’écosystème local sans causer pour l’heure de mortalité piscicole. Image: Etat de Fribourg - Staat Freiburg

La pollution d’un ruisseau à Villariaz (FR) a été signalée vendredi après-midi à la police cantonale, après l’observation d’une eau à la coloration laiteuse. Le déversement accidentel d’environ 250 litres de lait a affecté l’écosystème sur plusieurs kilomètres.

Vendredi, vers 15h25, une promeneuse a alerté le centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale en constatant une teinte blanchâtre dans l’eau du ruisseau des Nillettes, à Villariaz. Dépêché sur place, le garde-faune a rapidement confirmé une pollution visible s’étendant sur plusieurs kilomètres en amont, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué samedi.

Selon ses constatations, le lait s’est écoulé via une canalisation d’eaux claires jusque dans le ruisseau des Brêts, sur la commune de Vuisternens-devant-Romont.

L’auteur présumé, un homme de 53 ans, a été identifié. Il a expliqué qu’environ 250 litres de lait s’étaient accidentellement échappés d’une boule à lait avant de se déverser dans une grille d’évacuation.

Si l’écosystème a été touché, aucun poisson n'y a succombé à ce stade.

L’auteur présumé sera dénoncé au Ministère public. (dal/ats)