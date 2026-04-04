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Villariaz (FR) a un problème à cause d'une grosse fuite de lait

Cette commune a un problème à cause d'une grosse fuite de lait

Un déversement accidentel de lait a provoqué une pollution sur plusieurs kilomètres dans un ruisseau à Villariaz.
04.04.2026, 13:2304.04.2026, 15:20
Un déversement accidentel de lait a provoqué une pollution sur plusieurs kilomètres dans un ruisseau à Villariaz.
L’incident, signalé vendredi, a affecté l’écosystème local sans causer pour l’heure de mortalité piscicole.Image: Etat de Fribourg - Staat Freiburg

La pollution d’un ruisseau à Villariaz (FR) a été signalée vendredi après-midi à la police cantonale, après l’observation d’une eau à la coloration laiteuse. Le déversement accidentel d’environ 250 litres de lait a affecté l’écosystème sur plusieurs kilomètres.

Vendredi, vers 15h25, une promeneuse a alerté le centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale en constatant une teinte blanchâtre dans l’eau du ruisseau des Nillettes, à Villariaz. Dépêché sur place, le garde-faune a rapidement confirmé une pollution visible s’étendant sur plusieurs kilomètres en amont, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué samedi.

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Selon ses constatations, le lait s’est écoulé via une canalisation d’eaux claires jusque dans le ruisseau des Brêts, sur la commune de Vuisternens-devant-Romont.

L’auteur présumé, un homme de 53 ans, a été identifié. Il a expliqué qu’environ 250 litres de lait s’étaient accidentellement échappés d’une boule à lait avant de se déverser dans une grille d’évacuation.

Si l’écosystème a été touché, aucun poisson n'y a succombé à ce stade.

L’auteur présumé sera dénoncé au Ministère public. (dal/ats)

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