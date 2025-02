Le commerce de gros a solidement contribué à la croissance de Coop. Image: KEYSTONE

Coop rayonne et «gagne des parts de marché »

Malgré l'inflation et une concurrence de plus en plus forte, Coop a réussi à maintenir ses bénéfices l'an dernier. Ce qui ne l'empêchera pas de prendre une décision douloureuse concernant l'un de ses contrats de franchise importants.

C'est dans un centre commercial de la banlieue zurichoise, à Bachenbülach, que Coop a présenté mardi des résultats financiers pour l'année dernière. Des chiffres qui réjouissent son grand patron, le président de la direction générale, Philipp Wyss.

«Nos supermarchés ont enregistré une progression de 2,0% des recettes à 12,1 milliards et cela dans un marché sans inflation, ce qui est très positif et montre que nous avons gagné des parts de marché» Philipp Wyss, devant la presse

Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 1,7% à 585 millions de francs. La rentabilité s'est quelque peu améliorée sur un an, avec une hausse de 3,4% du résultat d'exploitation (Ebit) à 893 millions.Le chiffre d'affaires, déjà annoncé début janvier, a totalisé 34,9 milliards (+0,6% ou +1,1% à taux de change constants).

Le supermarché en ligne Coop.ch a vu ses ventes progresser de 8,7%.

Baisse de prix et concurrence des discounters

Dans un environnement fortement concurrentiel, la coopérative déploie sa stratégie pour résister à la pression des discounters. Elle assure ainsi être compétitive sur les prix pour 500 articles de marques également en vente chez les discounters, ce qui se vérifie périodiquement par des relèvements des prix chez ses concurrents.

En outre, Coop a procédé à des baisses de prix pour 2400 articles l'année dernière. La mise en avant des produits Prix garantie, qui célébrera ses 20 ans en 2025, a déployé ses effets. Les ventes ont augmenté de 7,7% dans cette catégorie en 2024. Le rythme des promotions a été également repensé pour mieux coller aux nouvelles habitudes de consommation.

Philipp Wyss a une nouvelle fois insisté sur l'importance des magasins spécialisés dans la stratégie de l'entreprise, même si ces derniers ont essuyé une baisse des recettes de 3,1%. Si certains à l'instar d'Interdiscount, corrigé de l'effet Microspot, Coop Vitality ou Update fitness, ont du succès, la plupart connaissent une évolution latérale, voire en baisse de leurs recettes.

«Nous continuons de croire fermement aux formats spécialisés» Philipp Wyss

Le commerce de gros a solidement contribué à la croissance, avec une hausse de 1,8% des recettes et même de 2,9% à taux de change constants.

Coop se sépare toutefois de ses filiales The Body Shop. Image: KEYSTONE

Le géant de la distribution annonce par ailleurs avoir augmenté ses effectifs l'an dernier, employant 97 040 collaboratrices et collaborateurs fin décembre dernier, soit 1197 de plus que l'année précédente. Parmi ces nouveaux employés, 800 le sont en Suisse. Il compte également un «nouveau record» de nouveaux apprentis, avec 1218 personnes ayant démarré leur formation au sein du groupe, soit 182 de plus qu'en 2023.

Dans un communiqué séparé, Unia a exhorté Coop à améliorer les conditions de travail de ses employés et à revaloriser les salaires. «Coop a les moyens d'améliorer les conditions de travail», a estimé le syndicat en amont des négociations de la nouvelle Convention collective de travail (CCT), qui débuteront la semaine prochaine.

Fermeture des filiales The Body Shop

Ces résultats réjouissants n'ont pas convaincu Coop de poursuivre le contrat de franchise avec The Body Shop. Une trentaine de filiales fermera en Suisse d'ici fin main.

«The Body Shop a été racheté trois fois mais aucun investissement n'a été effectué, aucune innovation apportée, ruinant toutes perspectives d'avenir» Philipp Wyss

Les magasins seront soit abandonnés soit transformés pour accueillir des formats spécialisés.

