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Swissmem et Swissmechanic: grosse fusion dans l'industrie

Ein Logo von Swissmem am Geschaeftssitz in Zuerich, aufgenommen anlaesslich der Jahresmedienkonferenz der Swissmem, am Montag, 2. Maerz 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Swissmem compte environ 1500 membres.Keystone

Grosse fusion dans l'industrie suisse

Les associations Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner dans un secteur qui emploie 325 000 personnes dans le pays.
16.04.2026, 07:5216.04.2026, 07:52

Les faîtières Swissmem et Swissmechanic veulent former une seule et unique association pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Le projet vise à étoffer les services aux membres et augmenter le poids politique du secteur.

Le conseil de Swissmechanic et le comité de Swissmem ont tous deux validé le principe d'une union, respectivement le 15 avril et le 26 février, indique un communiqué publié jeudi. Les assemblées de deux associations devront encore donner leur feu vert.

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Pour Swissmem, ce sera le 23 juin. Il faudra attendre jusqu'au 24 octobre pour connaître la décision de Swissmechanic.

7% du PIB en Suisse

Depuis le début de l'année, les deux faîtières se sont alliées dans le domaine de la formation professionnelle de base. Le projet de fusion découle de cette collaboration couronnée de succès, expliquent-elles.

Swissmem compte environ 1500 membres, tandis que Swissmechanic revendique quelque 1300 entreprises associées, surtout des PME. L'industrie MEM emploie 325 000 personnes en Suisse, dont 20 000 apprentis, et 55 000 collaborateurs à l'étranger, précise le communiqué.

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Le secteur génère 7% du Produit intérieur brut (PIB) suisse. (jzs/ats)

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