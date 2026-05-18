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Il y a presque autant de chômeurs que pendant le Covid en Suisse

Le marché suisse de l&#039;emploi stagne, le taux de chômage reste inchangé à 2,4% en mars avec 108&#039;593 chômeurs.
Le nombre de personnes occupant un emploi en Suisse s'est marginalement enrobé de 0,2% sur un an au premier trimestre.Image: Shutterstock

Il y a presque autant de chômeurs que pendant le Covid en Suisse

Le chômage a poursuivi sa hausse en Suisse au premier trimestre, atteignant son plus haut niveau depuis 2021. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 266'000 personnes étaient sans emploi, soit 26'000 de plus qu’un an plus tôt.
18.05.2026, 14:5618.05.2026, 14:56

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 266'000 personnes étaient au chômage au premier trimestre, soit 26'000 de plus qu’un an plus tôt. Le taux de chômage a ainsi grimpé de 4,7% à 5,2%, ou son plus haut niveau depuis 2021, comme le relève 20 minutes.

Le nombre de personnes occupant un emploi en Suisse s'est marginalement enrobé de 0,2% sur un an au premier trimestre, pour représenter 5,35 millions de personnes.

Chômeurs privés d'argent: le chaos informatique s'aggrave

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail a parallèlement rebondi d'un demi-point de pourcentage à 5,2%, selon l'enquête périodique sur la population active publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En glissement séquentiel et après correction des variations saisonnières, la population active occupée a grappillé 0,2%, tandis que le taux de chômage s'est étiolé d'une dizaine de points de base à 5,0%. (sda/awp/ats)

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